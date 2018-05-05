大陸舉辦研討會 觸及國家統一框架設計

2018-05-05 18:49 中央社 台北5日電



由華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦的首屆「國家統一與民族復興」研討會5日在武漢開幕。會議討論議題包括「兩岸關係發展與國家統一框架設計」。

新華社報導，此次會議主題為「共謀國家統一，攜手民族復興」，共有來自兩岸大學和研究機構的近百名專家學者與會。全國台灣研究會會長戴秉國在開幕式上呼籲，兩岸學者可以走在前面，多做這方面的工作。

報導說，兩岸專家在會上圍繞「兩岸關係發展與國家統一框架設計」、「兩岸共同推進民族復興進程中面臨的風險與應對」、「影響中華民族復興進程的國際因素」等議題展開了深入研討。

針對當前兩岸形勢，戴秉國提出四點看法：第一，堅決反對與遏制形形色色的「台獨分裂勢力與活動」，切實捍衛國家「主權」與領土完整。第二，堅定地走兩岸關係和平發展道路，積極推進「祖國和平統一進程」。

第三，密切關注影響中國統一與民族復興的外部因素，防止外部勢力損害中華民族整體利益。第四，大力為國家統一與民族復興營造穩定環境，積蓄力量，創造條件。

中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫致辭宣稱，儘管台灣議題還會面臨很多困難、風險和挑戰，但隨著大陸的穩步發展，將更有能力和條件「爭取祖國完全統一」。