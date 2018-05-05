大陸國產航母今首次起降直升機

2018-05-05 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



網路視頻顯示，今天上午6點，一架中共海軍直-18要員運輸直升機在大連港內的首艘國產航母甲板上降落。這是大陸國產航母首次離港試驗前的一個重要步驟。

觀察者網報導，在大陸首艘航母遼寧號開始海試前，也曾首先由直-9直升機在停泊中的航母甲板上進行著陸。

這意味艦上與直升機著陸相關的指揮引導系統已經可以運作，海試可能近期內就會開始。