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大陸國產航母今首次起降直升機

2018-05-05 15:50聯合報 記者李仲維╱即時報導

網路視頻顯示，今天上午6點，一架中共海軍直-18要員運輸直升機在大連港內的首艘國產航母甲板上降落。這是大陸國產航母首次離港試驗前的一個重要步驟。

觀察者網報導，在大陸首艘航母遼寧號開始海試前，也曾首先由直-9直升機在停泊中的航母甲板上進行著陸。

這意味艦上與直升機著陸相關的指揮引導系統已經可以運作，海試可能近期內就會開始。

據稱，直-18改進型直升機在遼寧航母上也使用，承擔運輸任務。直-18有一系列的型式，運輸型是其中之一，其他還有反潛型和預警型。

網傳一架中共海軍直-18要員運輸直升機，在大連港內的首艘國產航母甲板上降落。圖：...
網傳一架中共海軍直-18要員運輸直升機，在大連港內的首艘國產航母甲板上降落。圖：取自網路
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