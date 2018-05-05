陸民違飛無人機 遭共軍戰機攔截

2018-05-05 15:00 中央社 台北5日電



陸媒報導，中共空軍兩架戰機日前升空攔截一架固定翼無人機，在北京空防區違法偷飛的民眾發現戰機出現，趕緊將無人機降落，但還沒逃離現場，就被獲報趕來的軍警逮捕。

中共軍媒八一電視報導，2月7日下午，在某技術公司任職的唐姓男子與北京某航空公司3名員工，在河北省唐山市古冶區范各莊鎮操縱一架油電混合動力無人機，升空至1000公尺高度對礦區進行空拍。這4人不但沒有無人機飛行員執照，事先也沒有申請空域。

解放軍中部戰區聯合參謀部作戰局副局長程先(啟)表示，雷達部隊首先在唐山市正東25公里處發現了一批「不明空情」，戰區聯指中心命令兩架戰鬥機升空查證，飛行員目視發現為固定翼無人機。同時，派出地面部隊赴事發地域，協助地方公安部門進行處置。

違法操作無人機的唐姓男子事後在監獄受訪時說，「在航線快走完的時候，那個經理跟我說不好了，頭頂有戰機，頭頂戰機飛的比較低，那我說趕緊撤回來吧。」

報導稱，正當唐男等人將無人機降落，準備逃離時，前來查證的軍警聯合行動分隊及時趕到。

據指出，因為唐男等人的違法行為，當天先後有多架民航航班被迫修改航線，導致航班延誤，造成了巨大經濟損失。

中部戰區政治工作部保衛局幹事劉軍說，這次違規飛行，占用了軍隊的戰備資源，耗費了大量的人力、物力，給「首都空防安全」帶來嚴重現實威脅。

河北省唐山市公安局古冶分局范各莊派出所副所長張磊表示，這4名嫌犯罪嫌疑人已觸犯刑法，涉嫌危害公共安全罪，已被人民檢察院批准逮捕，將面臨法律制裁。

從新聞影片目視，這架被共軍雷達偵測到的固定翼無人機，應為中國製的獵鷹LY-33，機長1.8公尺，翼展3.6公尺，最高飛行限度為1000公尺。

中國大陸網民稱讚軍方技術先進，連這麼小的無人機都抓得到，並指光是兩架戰機起降與保養，就要花費人民幣數十萬元，呼籲軍方應向唐男等人索賠。