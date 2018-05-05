陸自製航艦首度起降直升機 海試一延再延

2018-05-05 11:53 中央社 台北5日電



中共黨媒環球時報微信公眾號報導，停泊在大連造船廠的首艘中國國產航空母艦今天清晨6時首次起降直升機。當時，一架直18改良型直升機降落在航艦甲板上，隨後起飛離開。

報導指出，直升機一開始在航艦周邊盤旋，隨後降落在甲板短暫停留，接著起飛離開，前後時間不過5分鐘。

據報導，這架直18改良型直升機的編號為380，可能為解放軍遼寧號航艦所屬艦載直升機，主要負責運輸任務。

報導表示，這次直18改良型直升機在航艦上首次起降，預示著中國自製航艦繫泊試驗又向前推進一個階段。

4月23日中共海軍節當天，在多艘拖船輔助下，中國國產航艦進行傾斜試驗；隨後中國國防部發言人吳謙26日在例行記者會回應說，首艘國產航艦系統調試和?裝工作非常順利，「關於下一步好消息，我們將在第一時間發布。」

然而，這艘中國自製航艦的試航似乎不如預期順利，至今已經兩度宣告延長時間。

中國遼寧海事局先是在4月27日發出編號0090的航行警告，宣布自4月27日下午4時至5月4日下午4時，在渤海海峽黃海北部標定海域「執行軍事任務」，禁止駛入。顯示航艦首次試航因故延長一週。

中國遼寧海事局4日再度發出航行警告，宣布因「軍事任務」，渤海海峽黃海北部自當日下午4點開始，連續禁航一周。

由於禁航區與航艦預定海試的地點相近，外界普遍推測，所謂的「軍事任務」就是海試。