南海軍備競賽升級 中菲同時部署導彈

2018-05-04 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



菲律賓軍方5月3日宣布菲海軍正將首批導彈系統安裝在多功能攻擊艦艇上，稱此舉將提升菲律賓船艦在海上的威懾力。此時，正值中國大陸在與越南和菲律賓有主權爭議的3個島礁上部署導彈之際，顯示南海軍備競賽升級。

美國CNBC電視網2日報導，過去30天來，中國大陸已在南海同越南和菲律賓有主權爭議的3個島礁（永暑礁、渚碧礁、美濟礁），部署了反艦巡弋飛彈與地對空飛彈。

中央社發自馬尼拉的報導，菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）5月3日表示，菲律賓向以色列購買的「增程型-長釘導彈」（Spike-ER）系統已於4月第3個星期交貨，目前製造商正在監督3艘菲律賓海軍多功能攻擊艇安裝這批導彈的工作。

安多隆說，攻擊艇配備導彈之後，將大幅提升菲律賓海軍在沿海地區打擊恐怖分子的能力，同時也能支援海上執法任務。

該報導說，菲律賓海軍目前有9艘多功能攻擊艇（MPAC），安裝導彈的是2017年夏天開始服役的3艘攻擊艇。這種艦艇可載21人，主要用於高速搶灘登陸，最快速度45節，航程560公里。

菲律賓一位不願透露姓名的軍官說，這是菲國軍隊首次擁有導彈系統。今後菲國海軍在責任區（AOR）巡邏時將更具威懾力。馬尼拉正在進行軍事現代化更新換代，未來菲律賓將有更多軍艦配備導彈系統。