南海軍備競賽升級 中菲同時部署導彈
菲律賓軍方5月3日宣布菲海軍正將首批導彈系統安裝在多功能攻擊艦艇上，稱此舉將提升菲律賓船艦在海上的威懾力。此時，正值中國大陸在與越南和菲律賓有主權爭議的3個島礁上部署導彈之際，顯示南海軍備競賽升級。
美國CNBC電視網2日報導，過去30天來，中國大陸已在南海同越南和菲律賓有主權爭議的3個島礁（永暑礁、渚碧礁、美濟礁），部署了反艦巡弋飛彈與地對空飛彈。
中央社發自馬尼拉的報導，菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）5月3日表示，菲律賓向以色列購買的「增程型-長釘導彈」（Spike-ER）系統已於4月第3個星期交貨，目前製造商正在監督3艘菲律賓海軍多功能攻擊艇安裝這批導彈的工作。
安多隆說，攻擊艇配備導彈之後，將大幅提升菲律賓海軍在沿海地區打擊恐怖分子的能力，同時也能支援海上執法任務。
該報導說，菲律賓海軍目前有9艘多功能攻擊艇（MPAC），安裝導彈的是2017年夏天開始服役的3艘攻擊艇。這種艦艇可載21人，主要用於高速搶灘登陸，最快速度45節，航程560公里。
菲律賓一位不願透露姓名的軍官說，這是菲國軍隊首次擁有導彈系統。今後菲國海軍在責任區（AOR）巡邏時將更具威懾力。馬尼拉正在進行軍事現代化更新換代，未來菲律賓將有更多軍艦配備導彈系統。
中共外交部發言人華春瑩周四（5月3日）被問及中國在南海有爭議的三個島礁安裝導彈系統時，既不承認也不否認。她強調，中國在南海自己領土上部署軍事設施的目的是捍衛中國的主權和安全。
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