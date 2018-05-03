陸進台校園統戰 陸委會：加強審查

2018-05-03 21:34 中央社 台北3日電



陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府近期發現，陸方相關官員申請來台刻意借用校園教學場域進行統戰作為。這些作法違反相關兩岸交流政策，政府會加強審查此類申請案件。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，有媒體記者詢及政府如何因應上述情形。

邱垂正說，對中國大陸人士來台與大專院校學術交流，政府相關機關都會依據許可辦法等規定進行審核。各類活動應該符合兩岸交流專業性，不會單方對陸方人士進行限制。

但他提到，政府發現陸方相關台辦、統戰官員申請來台從事交流，刻意安排前往台灣各級學校從事招生、宣傳陸方創業平台、對台31項措施，刻意借用校園教學場域進行統戰作為。

邱垂正指出，政府也注意到陸方積極推動中小學交流，背後也有強烈政治意圖，甚至邀請學校校長去參觀殲10戰機與飛彈，目的在提升台灣師生對陸方的好感與認同，「這些很明顯與教育交流目的不符，非常不妥」。

他強調，政府支持並鼓勵兩岸學術交流立場沒有改變，但兩岸交流仍應秉持公平、對等、尊嚴原則相互尊重。上述作法違反台灣相關兩岸交流政策，政府會加強審查此類申請案件。

邱垂正表示，陸委會將陸續提醒各校，邀請陸方教育人員來台交流時，應該要符合相關規定。對於相關核定行程，也會做必要追蹤，不得從事與許可目的不符的活動。