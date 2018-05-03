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美媒：中共在南海三島礁部署導彈

2018-05-03 12:04聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

據美國之音報導，中共南海主權有爭議的島礁上部署了反艦巡航導彈和地對空導彈。這意味著中共首次在多國都宣稱擁有主權的南沙群島（西方國家稱「斯普拉特利群島」）部署了導彈。

美國CNBC電視網星期三（5月2日）援引直接了解到美國相關情報資料的人士說，在過去一個月裡，中共悄悄地在它所稱的永暑礁、渚碧礁和美濟礁上部署了這些導彈。

報導說，中共部署的鷹擊12型反艦導彈和紅旗9B型中遠端地對空導彈，將位於這些島礁周圍300公里的目標都置於威脅之中。這包括聲稱對這些島礁也擁有主權的菲律賓和越南在附近一些島礁上部署的軍事設施，及其他們在這一海域海上和空中活動的軍力。

美國國防部拒絕對上述報導發表評論。一位美國防部發言人說：「我們不對情報資料發表評論。」

過去幾年來，中共在多個國家都宣稱擁有主權的南沙群島上填海造島，並迅速實施軍事化。北京稱這些軍事設施都是防禦性裝備，而且這些活動屬於中國主權範圍內事務，不容其他國家干涉。

上個月，被提名接任美軍太平洋司令部司令的海軍上將大衛森（Philip Davidson）說，中共現在可以利用在南海前沿部署的軍事基地來挑戰美國在這一地區的軍事存在，並輕而易舉地擊敗南海其他主權聲索國的軍事力量。

美媒報導，中共在南海主權有爭議的島礁上部署了反艦巡航導彈和地對空導彈。（路透社）
美媒報導，中共在南海主權有爭議的島礁上部署了反艦巡航導彈和地對空導彈。（路透社）
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