「我15歲已有獨立思考能力」習近平訪北大談讀馬列
5月4日是北京大學校慶，大陸國家主席習近平日前到北京大學考察，祝賀北大建校120周年，並在「五四」青年節前與師生座談。習近平接見經濟學家厲以寧、林毅夫等人，又參觀碳奈米管晶片等科研成果。
央視報導，習近平特別到訪馬克思主義學院，指北京大學是馬克思主義在中國傳播的發源地，自己青年時就讀過馬列著作，他說，「15歲的我已經有了獨立思考能力，在讀書過程中通過不斷重新審視，達到否定之否定、溫故而知新，慢慢覺得馬克思主義確實是真理」。他告誡青年要知行合一，做中國特色社會主義建設者和接班人。
新華社報導，北京大學5月4日即120周年校慶，習近平2日在北京大學師生座談會上談話指出，「五四運動源於北大，愛國、進步、民主、科學的五四精神始終激勵著北大師生同人民一起開拓、同祖國一起奮進。青春理想，青春活力，青春奮鬥，是中國精神和中國力量的生命力所在。今天，在實現中華民族偉大復興新征程上，北大師生應該繼續發揚五四精神，為民族、為國家、為人民作出新的更大的貢獻。」
根據公開資料，習近平13歲因為大陸爆發文革而失學，隨後於1975年透過「推薦」成為北京清華大學的「工農兵學員」。習近平在擔任福建省副書記及省長期間，進入北京清華大學人文學院，攻讀馬克思主義理論與政治思想教育專業，並取得法學博士學位。
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