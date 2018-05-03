「我15歲已有獨立思考能力」習近平訪北大談讀馬列

2018-05-03 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



5月4日是北京大學校慶，大陸國家主席習近平日前到北京大學考察，祝賀北大建校120周年，並在「五四」青年節前與師生座談。習近平接見經濟學家厲以寧、林毅夫等人，又參觀碳奈米管晶片等科研成果。

央視報導，習近平特別到訪馬克思主義學院，指北京大學是馬克思主義在中國傳播的發源地，自己青年時就讀過馬列著作，他說，「15歲的我已經有了獨立思考能力，在讀書過程中通過不斷重新審視，達到否定之否定、溫故而知新，慢慢覺得馬克思主義確實是真理」。他告誡青年要知行合一，做中國特色社會主義建設者和接班人。

新華社報導，北京大學5月4日即120周年校慶，習近平2日在北京大學師生座談會上談話指出，「五四運動源於北大，愛國、進步、民主、科學的五四精神始終激勵著北大師生同人民一起開拓、同祖國一起奮進。青春理想，青春活力，青春奮鬥，是中國精神和中國力量的生命力所在。今天，在實現中華民族偉大復興新征程上，北大師生應該繼續發揚五四精神，為民族、為國家、為人民作出新的更大的貢獻。」