共軍「嚴格」新十條 要求塑造好形象

2018-05-02 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



中共解放軍軍委訓練管理部公布新一代解放軍的共同條令修訂內容，用「十個嚴格」塑造軍隊好形象，包括要嚴格保持「健康純潔」的相互關係 。

新華社報導，這十條新規分別是： 嚴格軍人相互關係。為凈化軍隊政治生態，純潔鞏固內部關係，明確規定軍人間應當保持健康純潔的相互關係，嚴禁吹吹拍拍、阿諛奉承，嚴禁拉幫結派、團團夥夥，嚴禁收受錢物、吃請請吃，嚴禁壓制民主、打擊報復。

嚴格禁酒規定。為落實中央軍委「關於嚴禁違規宴請喝酒的規定」，確規定軍人不得酗酒，不得違規喝酒，不得酒後駕駛機動車輛、艦船、飛機以及操作武器裝備。

嚴格公務用車規定。明確規定，公務用車集中管理，不得公車私用，不得作為個人固定用車，不得用於探親、休假、旅遊等非公務活動。節假日期間除特殊工作需要外應當停駛。

嚴格官兵信息行為。在嚴格落實保密有關規定、維護軍隊正規管理秩序的基礎上，明確規定軍人在網絡購物填寫信息時，不得涉及部隊番號和其他軍事秘密，不得從事網路行銷，不得利用網絡平台進行違法亂紀和有損軍隊軍人形象的活動，嚴禁以部隊番號、代號建立ＱＱ、微信、微博等網路社群，嚴禁違反規定在國際網際網路上開設博客、微信公眾號等新媒體帳號。

嚴格軍人著裝規範。新規定優化和細化了軍服、鞋帽、襪子、服飾配套穿戴標準，從頭到腳規範軍人著裝，取消了執行作戰、重大演習、處置突發事件著作訓服可以佩戴專用臂章的規定，明確了軍隊單位和個人不得自製軍服，不得購買仿製軍服以及標誌服飾等。

嚴格軍人儀容管理。明確規定軍人著軍服時，不得戴非制式手套、不得戴手鐲（鏈、串），以及不得在非雨雪天打傘，打傘時應當使用黑色雨傘，通常左手持傘等。

嚴格規範基層登記統計。在原條令「連隊要事日記」基礎上，對基層單位的登記統計明確規範為「七本、五簿、三表、一冊」，提高其他登記統計的設置權限。

嚴格規範軍營和軍事活動對外開放管理。新規增加軍營和軍事活動對外開放管理規範，明確規定軍營和軍事開放活動，不得擅自擴大開放範圍，不得影響部隊正常秩序。

嚴格處分條件設置。著眼編密紮緊制度「籠子」，解決紀律「嚴起來」的問題，充實了違反政治紀律、違規選人用人、降低戰備品質標準、訓風演風考風不正、重大決策失誤、監督執紀不力等處分條件；對個別違紀情形提高處罰標準，調整擅離部隊或者無故逾假不歸的處分時限，嚴加處罰。