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北京學者：解決中美貿易爭端 不能遏制中國發展

2018-05-02 20:38中央社 北京2日電

中美兩國明天將在北京討論經貿爭端等議題。大陸學者表示，糾紛要能解決必須雙方都讓步，貿易逆差的問題可以談，但中方的底線是不能遏制中國發展。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）3至4日將以美國總統川普特使的身分率團訪中，與中國國務院副總理劉鶴會面討論兩國經貿分岐。由於美國稍早前剛對陸企中興通訊祭出制裁措施，美國方面有輿論指北京這次將以強硬態度因應美方的要求。

對此，中國人民大學財金學院副院長趙錫軍接受中央社記者採訪時表示，中美雙方既是藉談判解決貿易糾紛，雙方就都要有所讓步和妥協，「但如果某一方提出了不是解決貿易問題的考慮，而是實現別的目標，那另一方就很難答應這個要求了。」

趙錫軍說，中美領導人去年在美國會面後曾制定一項「百日計畫」，中國一直依照計畫履行中，但美國突然之間就變卦，「政策非常不清晰」，而且不僅對中國如此，與歐盟或其他國家的貿易往來也是如此，給人很不確定的感覺。

趙錫軍直言，川普的態度變化非常大，似乎要打破現有的規則，但是打破之後要做什麼不知道」，帶來很大的不確性。梅努欽這次率團來訪，中國就是要看美方會提出哪些要求。

川普曾表態要求中國減少兩國貿易逆差1000億美元。趙錫軍說，解決貿易逆差可以談，無論是中國少出口或多從美國進口都可以討論。

不過，他表示，談判有底線，若美方的要求涉及遏制中國的發展，例如限制「中國製造2025」產業政策，「那就沒辦法答應」，「答應了也很難對國內老百姓交待」。

「中國製造2025」是中國強國戰略的第一個10年行動綱領，要在2025年邁入製造強國行列，最終目標是打造一個高科技超級大國。

趙錫軍說，發展是一個國家的基本權利，美國若要藉由不讓中國發展來保護自己，「那是很難讓人信服的」。

針對中美明天將登場的會談能否獲得突破一事，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會回應媒體說，透過磋商解決分歧符合兩國利益，但指望一次磋商來解決所有問題並不實際。

川普北京

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