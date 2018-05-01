美財長訪陸前 傳中方擬拒削減貿易逆差

2018-05-01 18:40 中央社 台北1日電



在美國貿易代表團赴北京談判前夕，據傳中國方面將拒絕考慮美國總統川普提出的兩項貿易要求，包括削減貿易逆差1000億美元、禁止中國投資人工智慧和電動汽車等。

美國紐約時報報導，在4月30日上午結束的一場為期3天的研討會上，6位中國高級官員和20多位有影響力的顧問詳細闡述了中國政府的立場。

由於中國和美國的立場分歧如此之大，以至於中國方面考慮派官員飛往華盛頓進行進一步會談。

報導引述中國官員表示，中國政府不滿川普威脅要再對1000億美元的中國商品徵收關稅，他們認為，中國在任何貿易爭端中，都能比美國和川普更持久。

此外，中國也還沒有準備好討論每年削減1000億美元的順差。報導表示，中國已經準備好討論減少每年3750億美元的貿易順差，但希望透過購買更多的高科技美國產品來實現這一目標，而美國政府長期以來一直在阻止這些產品，因為他們擔心這些產品可能具有軍事價值，轉而要求中國從美國購買更多的化石燃料和其他商品。

中國方面認為，川普商人出身的背景讓他更有機會達成協議。這場研討會與會者還重申了以前的中國貿易政策提議，即進一步開放該國的金融和汽車行業；他們還建議中國同意收緊其智慧財產權規則，以促進中國的創新，並保護外國技術免受假冒和其他非法仿冒。

報導說，中國的立場是，川普政府的貿易政策專家提出的兩項長期要求是不可接受的，應該在這次的中美貿易磋商議題中排除。