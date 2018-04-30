陸強化網路監控 兩大網站用「黨精神」自律

2018-04-30 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



字節跳動CEO張一鳴。圖／取自網路 分享 facebook

為加強網路控制，中共開始強化大陸網路科技公司裡的黨委作用。大陸兩大網路科技企業字節跳動科技與360的中共黨委，廿六日舉行黨員座談會，強調要做好正能量傳播、加強行業自律，落實中共中央對網信、網安全工作的決策部署。

北京字節跳動科技有限公司旗下的今日頭條擁有逾三億用戶，360則是中國大陸最大的網路安全企業，兩家企業的中共黨委廿六日舉行座談會，號召黨員學習「全國網信工作會議精神」，這一「政治正確」的舉動，讓不少網友疑惑問道「字節跳動、360是國企？」

澎湃新聞報導，字節跳動公司黨委書記、總編輯張輔評在座談會上表示，中共總書記習近平提出的「要壓實企業主體責任，決不能讓互聯網成為傳播有害資訊、造謠生事的平台，是互聯網企業必須堅持的底線」，字節跳動作為具有媒體屬性的科技公司，一定要把講導向、守責任放在第一位，「用價值觀引領演算法」。

該公司產品副總裁陳林正則說，字節跳動旗下的產品，要按照導向引領、品質優良、內容多樣、興趣健康等維度，適應用戶多樣化、個性化的閱讀習慣，向用戶主動推薦弘揚主旋律、傳播正能量、彰顯社會主義核心價值觀的資訊。運營副總編輯徐一龍則稱，正在考慮如何建設好今日頭條APP上的「新時代」頻道，更好地傳播習近平新時代中國特色社會主義思想。

字節跳動創始人兼CEO張一鳴表示，他已認真學習了「全國網信工作會議精神」，總書記習近平強調核心技術的重要性，在字節跳動的海外業務拓展獲得體現。他說，字節跳動的技術在與Facebook、Google、Youtube的競爭中顯現出價值。字節跳動在海外的使用者已達兩億人，「字節跳動要與國家發展戰略融合在一起，為建設數字絲綢之路盡一份企業的責任」。

大陸最大的網路安全公司360的中共黨委座談會上，360公司黨委書記齊向東表示，對360公司來說，「關口前移」就是把網路安全防護的關口前移到一線。將加強在關鍵資訊基礎設施投入，準備預案，及時採取緊急措施，將網路攻擊造成的損失降到最低；同時將加日常檢查，通過「魔鏡」等檢測工具，掌握網路安全真實情況。

齊向東還稱，「360公司將認真學習領會習近平總書記重要講話精神，落實到實際的工作和行動中，不折不扣把黨中央關於推動網信事業發展的決策部署落到實處。」