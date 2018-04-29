親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

習近平閱艦 南海維權由被動轉為主動

2018-04-29 22:03中央社 台北特稿

中國大陸國家主席習近平。 新華社
中國大陸國家主席習近平。 新華社
分享

中共總書記習近平結束博鰲論壇行程後，於12日在三亞校閱海軍建軍迄今最大閱艦式。先重申和平發展、後凸顯軍力發展，目的是強調，解放軍經略南海將由昔日被動維權轉為主動。

理解這場海上閱艦式，需先從校閱解放軍各軍種看。去年7月30日、解放軍建軍90周年前夕，習近平在內蒙古朱日和合同戰術訓練基地檢閱沙場大閱兵，參演部隊主要是陸軍與空軍，海軍派出殲15艦載機接受校閱。

今年1月3日河北保定陸軍訓練場舉行的「全軍2018年開訓動員大會」，現場部隊以陸軍為主，海軍、空軍與火箭軍等則採視訊連線方式呈現。亦即，海軍因「水面」特性一直無法「軍容壯盛」地接受現場校閱。

中共海軍司令員沈金龍2017年1月上任，習近平去年10月的「19大」連任總書記與軍委主席，今年3月「兩會」續任國家主席。對海軍來說，有宣示「效忠」與對大陸內部宣傳新時代海軍壯盛軍容的必要性。

事實上，2014年的海軍建軍65周年曾擬辦閱艦式，由習近平「首度」親校，後因故臨時取消。現時隔4年，中共海軍各式艦艇如「下餃子」般下水成軍，首艘航艦「遼寧號」自2012年9月服役也將近6年。舉行海上閱艦式，順理成章。

在時間點選擇上，理應是4月23日的海軍建軍69周年最恰當。然從事後看，6月9日舉行的上海合作組織青島峰會是今年中共4大主場外交之一，但8個成員國的外長與防長理事會已先敲定4月24日在北京召開，海軍只能另選時間。

此外，閱艦式地點需有「針對性」。2009年海軍建軍60周年國際閱艦式在山東青島外海舉行，當時東海局勢與中日關係尚未因釣魚台出現摩擦，且有14國共21艘軍艦共襄盛舉。今年起，原緊張的中日關係出現和緩，國際爭議焦點也已轉向南海海域。

從時間與地點的配合度看，11日閉幕的博鰲亞洲論壇，距離三亞的亞龍灣海軍基地很近，也符合中共領導人赴外省市開會後，會順道安排地方調研的慣例。當然，選閉幕後舉行閱艦式，是不讓論壇因「史上最大規模」海上閱兵而失焦。

12日上午在三亞外海舉行的這場閱艦式，背後有習近平本人、海軍本身與對內宣傳等需要，受校編隊則反映出北京想對外傳遞的政治與軍事訊息，主要是中國在南海的海上維權，已由昔日被動轉為主動。

中共海軍首艘軍艦是國民政府接收自日本、當年權充教育訓練用的海防炮艦，並命名為「長沙號」，直至1975年才退役。第二代長沙艦是051型旅大級巡防艦，已於2008年除役。習近平當天搭乘的校閱艦是052D型驅逐艦「長沙號」、屬第三代，象徵著新時代中國海軍的新老傳承。

在閱艦規模上，共出動48艘各類型軍艦與潛艦，海空軍各式戰機76架，共1萬多名官兵參加。海上作戰編組包括：戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航艦打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個作戰群。

至於空中編隊部分，受閱戰機組成艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等共10個空中梯隊。此外，習近平還察看遼寧號航艦的4架殲15艦載機起降情況。

軍艦在海上作戰必須先掌握制空權。就所校閱機艦的戰術意義看，解放軍已具備空軍與海軍航空兵在近海防禦作戰的協同能力；且受校的預警機、加油機等各式戰機，均可在西沙永興島以及南沙各人工島礁的3000公尺跑道起降。

亦即，面對美國軍艦在南海的侵門踏戶，日本、澳洲、英國乃至法國等意圖介入南海議題。北京透過此閱艦式對外傳達出，中國已具備近海防禦的海空一體作戰投射能力，必定將昔日南海海上維權的被動局面扭轉為主動。

海軍習近平南海

相關新聞

閩南語宣傳片用意？ 中共空軍：讓同胞聽得更清楚

2018-04-29 16:53

「蔡習會」能成？ 陸媒酸：是蔡英文的痴心妄想

2018-04-29 15:10

南海航段「尼莫」最後試潛 潛龍三號有2大突破

2018-04-29 13:41

香港政制局長聶德權︰不干預教師教國歌

2018-04-29 18:29

中國外交部：不會強迫印度加入「一帶一路」

2018-04-29 16:57

習莫大膽一步 洞朗衝突陰影煙消雲散

2018-04-29 16:35

習莫會建互信 陸學者：取得具體進展難度大

2018-04-29 15:04

中印領導人散步喝茶聊天 輕鬆會晤背後的玄機為何

2018-04-29 13:04

美軍B52飛近廣東 陸學者：中美軍事較量可能升級

2018-04-29 10:49

大陸「銳實力」來襲 陸委會提應對

2018-04-29 00:05

共機巡航台灣後…推紀念信封、宣傳片

2018-04-28 23:58

習近平邀莫迪 飲茶遊東湖

2018-04-28 23:58

中共巡航宣傳出新招 發行「繞飛祖國寶島」紀念信封

2018-04-28 18:07

中印回溫／習莫會連6場 談一帶一路合作

2018-04-28 16:54

習莫會地點曝光：東湖賓館 毛澤東曾入住48次

2018-04-28 16:36

北京談判在即 中美先在WTO熱身

2018-04-28 13:31

陸委會諮詢委員：抵禦大陸「銳實力」 參考國際經驗

2018-04-28 13:03

北京現奇異光束 疑是高超音速飛行器

2018-04-28 11:54

中共黨媒：台灣流浪博士登陸覓職倍增

2018-04-28 11:24

劉霞遲未獲批出國 分析指不樂觀

2018-04-28 11:01

國安高層異動後 陸委會也有新布局

2018-04-28 08:45

劉結一：九二共識為兩會商談基礎

2018-04-27 23:53

前國台辦主任張志軍 出任海協會會長

2018-04-27 23:53

莫迪訪習近平 修復中印關係、談帶路合作

2018-04-27 23:53

辜汪會談25周年 陸委會籲陸和平溝通

2018-04-27 23:53

辜汪會談25週年 陸重申九二共識

2018-04-27 22:18

張志軍掌海協會 海基會籲共推兩岸和平

2018-04-27 22:02

習莫會前 習近平莫迪先參觀博物館

2018-04-27 19:00

前中共國台辦主任張志軍 出任海協會會長

2018-04-27 15:51

一聲「建生兄」 透露習近平的台商學

2018-04-27 15:11

「關島殺手」東風26列裝火箭軍 射程5000公里

2018-04-27 15:01

中國自製航母又「動了一下」 撩動外界神經

2018-04-27 15:00

莫迪抵武漢 2天內與習近平6輪會談

2018-04-27 13:43

習近平莫迪對話 分析：雙方就戰略交換意見

2018-04-27 12:26

美涉嫌侵權大陸晶片設備 在浦東機場被上海海關扣留

2018-04-27 11:35

陸退役軍人事務部 有地方政府人員截訪

2018-04-27 11:12

印度總理莫迪抵武漢 兩日內將與習近平展開六輪會談

2018-04-27 10:59

印度總理莫迪凌晨抵達武漢 將與習近平舉行會晤

2018-04-27 10:22

韓戰老兵張文業 雙手刺青訴說大時代無奈

2018-04-27 09:28
看更多

熱門文章

7歲童公車踢人反被男子暴打 父怒：想撕了他！

2018-04-29 10:28

「蔡習會」能成？ 陸媒酸：是蔡英文的痴心妄想

2018-04-29 15:10

為何已刪微信聊天紀錄成調查證據 微信回應了

2018-04-29 15:51

習近平邀莫迪 飲茶遊東湖

2018-04-28 23:58

美軍B52飛近廣東 陸學者：中美軍事較量可能升級

2018-04-29 10:49

閩南語宣傳片用意？ 中共空軍：讓同胞聽得更清楚

2018-04-29 16:53

陸面板產能過剩 掀價格戰

2018-04-29 00:51

小米高層異動 兩創始人辭職

2018-04-29 00:51

南海航段「尼莫」最後試潛 潛龍三號有2大突破

2018-04-29 13:41

中印領導人散步喝茶聊天 輕鬆會晤背後的玄機為何

2018-04-29 13:04

「生了女兒怎麼辦」淘寶歧視廣告遭轟 官媒也動怒

2018-04-29 11:42

最難發現星體毫秒脈衝星 「天眼」首次捕捉

2018-04-29 13:47

超先進 上海40所高中率先開AI課程　

2018-04-29 19:48

大陸「銳實力」來襲 陸委會提應對

2018-04-29 00:05

「香港怎變這樣？」籲讓座老人 無線主播遭辱罵

2018-04-29 17:58

中天微嚴曉浪 逐夢「中國芯」

2018-04-29 00:54

陸聯合徵才 我師生搶灘北京

2018-04-29 00:05

男子嫌熱擅自打開機艙門 然後他就被拘15天了

2018-04-29 16:34

西安5500萬建除霾塔 空汙排名仍不佳引議論

2018-04-29 19:01

惠台搭橋 流浪博士盼闖上海

2018-04-28 23:58

除了「支付寶」還有「朱會飛」 盤點中國人取名趣聞

2018-04-29 09:43

習近平閱艦 南海維權由被動轉為主動

2018-04-29 22:03

平安健康CEO 兩年養出獨角獸

2018-04-29 00:54

習莫大膽一步 洞朗衝突陰影煙消雲散

2018-04-29 16:35

中國外交部：不會強迫印度加入「一帶一路」

2018-04-29 16:57

否認投資今日頭條 阿里：各自守身如玉

2018-04-29 13:50

中國十大國際超模 劉雯奪魁年賺650萬美元登榜

2018-04-29 16:08

共機巡航台灣後…推紀念信封、宣傳片

2018-04-28 23:58

陸八家銀行 招商去年最賺

2018-04-29 00:51

習莫會建互信 陸學者：取得具體進展難度大

2018-04-29 15:04

百度李彥宏 捐款北大30億

2018-04-29 00:51

中國證監會發布新規 允許外資控股合資證券

2018-04-29 15:04

巨無霸！160斤青龍偃月刀 陝西鐵匠父子16天打造

2018-04-29 15:11

香港醫院訂錯零件 右關節硬裝左膝

2018-04-29 16:15

中興通訊首季財報亮眼 但將重編

2018-04-29 00:51

海航負債亞洲最高 年繳利息1500億

2018-04-29 13:31

不涉特定關係 香港罵人「死摩羅差」未必觸法

2018-04-29 18:16

已刪微信聊天成調查證據 陸監察引議論

2018-04-29 13:34

香港政制局長聶德權︰不干預教師教國歌

2018-04-29 18:29

搶手機事件 港民主黨主席胡志偉：許智峯錯不至於要DQ

2018-04-29 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top