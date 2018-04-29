習近平閱艦 南海維權由被動轉為主動

2018-04-29 22:03 中央社 台北特稿



中國大陸國家主席習近平。 新華社 分享 facebook

中共總書記習近平結束博鰲論壇行程後，於12日在三亞校閱海軍建軍迄今最大閱艦式。先重申和平發展、後凸顯軍力發展，目的是強調，解放軍經略南海將由昔日被動維權轉為主動。

理解這場海上閱艦式，需先從校閱解放軍各軍種看。去年7月30日、解放軍建軍90周年前夕，習近平在內蒙古朱日和合同戰術訓練基地檢閱沙場大閱兵，參演部隊主要是陸軍與空軍，海軍派出殲15艦載機接受校閱。

今年1月3日河北保定陸軍訓練場舉行的「全軍2018年開訓動員大會」，現場部隊以陸軍為主，海軍、空軍與火箭軍等則採視訊連線方式呈現。亦即，海軍因「水面」特性一直無法「軍容壯盛」地接受現場校閱。

中共海軍司令員沈金龍2017年1月上任，習近平去年10月的「19大」連任總書記與軍委主席，今年3月「兩會」續任國家主席。對海軍來說，有宣示「效忠」與對大陸內部宣傳新時代海軍壯盛軍容的必要性。

事實上，2014年的海軍建軍65周年曾擬辦閱艦式，由習近平「首度」親校，後因故臨時取消。現時隔4年，中共海軍各式艦艇如「下餃子」般下水成軍，首艘航艦「遼寧號」自2012年9月服役也將近6年。舉行海上閱艦式，順理成章。

在時間點選擇上，理應是4月23日的海軍建軍69周年最恰當。然從事後看，6月9日舉行的上海合作組織青島峰會是今年中共4大主場外交之一，但8個成員國的外長與防長理事會已先敲定4月24日在北京召開，海軍只能另選時間。

此外，閱艦式地點需有「針對性」。2009年海軍建軍60周年國際閱艦式在山東青島外海舉行，當時東海局勢與中日關係尚未因釣魚台出現摩擦，且有14國共21艘軍艦共襄盛舉。今年起，原緊張的中日關係出現和緩，國際爭議焦點也已轉向南海海域。

從時間與地點的配合度看，11日閉幕的博鰲亞洲論壇，距離三亞的亞龍灣海軍基地很近，也符合中共領導人赴外省市開會後，會順道安排地方調研的慣例。當然，選閉幕後舉行閱艦式，是不讓論壇因「史上最大規模」海上閱兵而失焦。

12日上午在三亞外海舉行的這場閱艦式，背後有習近平本人、海軍本身與對內宣傳等需要，受校編隊則反映出北京想對外傳遞的政治與軍事訊息，主要是中國在南海的海上維權，已由昔日被動轉為主動。

中共海軍首艘軍艦是國民政府接收自日本、當年權充教育訓練用的海防炮艦，並命名為「長沙號」，直至1975年才退役。第二代長沙艦是051型旅大級巡防艦，已於2008年除役。習近平當天搭乘的校閱艦是052D型驅逐艦「長沙號」、屬第三代，象徵著新時代中國海軍的新老傳承。

在閱艦規模上，共出動48艘各類型軍艦與潛艦，海空軍各式戰機76架，共1萬多名官兵參加。海上作戰編組包括：戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航艦打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個作戰群。

至於空中編隊部分，受閱戰機組成艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等共10個空中梯隊。此外，習近平還察看遼寧號航艦的4架殲15艦載機起降情況。

軍艦在海上作戰必須先掌握制空權。就所校閱機艦的戰術意義看，解放軍已具備空軍與海軍航空兵在近海防禦作戰的協同能力；且受校的預警機、加油機等各式戰機，均可在西沙永興島以及南沙各人工島礁的3000公尺跑道起降。

亦即，面對美國軍艦在南海的侵門踏戶，日本、澳洲、英國乃至法國等意圖介入南海議題。北京透過此閱艦式對外傳達出，中國已具備近海防禦的海空一體作戰投射能力，必定將昔日南海海上維權的被動局面扭轉為主動。