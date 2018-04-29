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美軍B52飛近廣東 陸學者：中美軍事較量可能升級

2018-04-29 10:49聯合報 記者許依晨╱即時報導

B-52H戰略轟炸機。圖／翻攝自澎湃新聞
B-52H戰略轟炸機。圖／翻攝自澎湃新聞
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美軍兩架B-52H戰略轟炸機日前飛臨中國大陸廣東省近海的消息經由台灣媒體披露後，引起廣泛關注。大陸軍事專家學者指出，這是中美軍事較量可能升級的危險標誌。

澎湃新聞報導，根據長期跟蹤美軍戰機動態的推特帳號Aircraft Spots推送的消息，這兩架B-52H是於4月23日從關島美軍安德森空軍基地起飛，並由兩架KC-135空中加油機提供空中加油。根據航線標記，這兩架B-52起飛後一路向西，穿越巴士海峽後在東沙群島附近海域徘徊，隨後向東北方向折返。

美國空軍27日確認了這則消息，稱兩架B-52轟炸機在「中國南海附近」執行訓練，再轉向沖繩附近與美軍F-15C「攻擊鷹」一起執行訓練，隨後返回關島。美軍辯稱其「轟炸機持久存在（CBP）」行動旨在使美軍保持戰備狀態，行動符合國際法。

對此，中國國防部發言人吳謙26日回應表示，有關情況均在中國軍隊的掌控之中，解放軍將一如既往堅定捍衛國家的主權安全和領土完整。

報導指出，雖然中美軍機在中國近海頻頻「相遇」已非新鮮事，但是此次B-52轟炸機前來被台灣媒體熱炒，卻另有一番滋味。

對此，南京大學南海協同創新研究中心執行主任朱鋒表示，美國派B-52前來旨在台海問題上繼續警示中國，是企圖敲打中國的軍事舉措，「這是中美在台灣問題上的軍事較量有可能升級的危險標誌。美國不應誤判中國捍衛領土主權的決心」。

軍事觀察員千里岩指出，美軍此行除實施戰略威懾外，也具備一定的實戰意義。他說，一般來說，轟炸機掛載巡航導彈執行打擊任務時，會根據典型的飛行包線，飛至計劃中預先設置好的發射點，並在完成發射後返回基地。美軍一般使用B-52或B-1B戰略轟炸機執行此類任務。

美軍南海

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