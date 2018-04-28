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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

收回粉嶺高球場蓋公屋？示威爆衝突

2018-04-28 12:47世界日報 香港新聞組╱香港28日電

土地大辯論展開公眾諮詢的翌日，就出現了支持及反對發展粉嶺高爾夫球場人士之間的衝突。要求保留高球場的「香港高爾夫大聯盟」昨召開記者會，工黨前往踩場抗議，要求政府收回高球場以解決房屋問題，結果示威期間，有大聯盟工作人員向工黨成員施襲後逃逸。工黨譴責暴力襲擊，大聯盟亦迅速畫清界線指施襲者與其無關，警方於下午將該名男子拘捕。

蘋果日報報導，衝突現場一名身穿著印有香港職業高爾夫球協會標誌的白恤衫男子，原本在梯級上與工黨成員盧俊文對話，但突然以雙手從後叉著盧的頸部，並把盧摔倒在地，工黨成員介入阻止時該男子仍未停手，後來保安上前把施襲者拉走，該男子反指「他（盧俊文）打我」。工黨於事發後立刻在現場報案。

香港哥爾夫球會事後否認與施襲者有關，聲稱「相信是到場打球的市民」，大聯盟亦迅速切割，指施襲者並非大聯盟工作人員。香港01查證，施擊男子姓唐，57歲，是香港職業高爾夫球協會教練，並不是粉嶺高球會會員。

據報導，工黨主席郭永健指這次行動是要告訴權貴收回高球場以解決基層住屋問題的迫切性，事實上除了粉嶺高球場，香港仍有其他高夫場能夠供球員訓練，「例如滘西洲高爾夫球場，粉嶺高球場多年來都只是權貴的玩意」。

專研土地政策的學者姚松炎指，是政府牽動兩者之間的階級矛盾。發展局長黃偉綸對於肢體衝突感到可惜，認為不會令意見更有說服力。

警方回應，經調查後已於昨日下午在上水區拘捕一名57歲唐姓男子，控以涉嫌襲擊造成實際身體傷害，需要扣留調查。

土地諮詢第二天爆衝突 高球聯盟促保留球場 工黨示威遇襲
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