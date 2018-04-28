建制啟動譴責 泛民「保峯」分歧

2018-04-28 12:45 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



建制啟動譴責許智峯 民主黨：未有立場 議會陣線反對 公民黨：免職與行為「不符比例」 分享 facebook

民主黨許智峯搶女行政主任（EO）手機風波繼續升溫，建制派決定由新民黨葉劉淑儀提出譴責動議。民主派對於是否「保峯」沒有共識，毛孟靜、朱凱等6人組成的「議會陣線」認為許「罪不至死」，表明投反對票，公民黨也認為罷免議席與許的行為「不符比例」；民主黨和專業議政則未表態。

明報報導，許智峯被民主黨中委會凍結「會籍」，但民主黨昨晚發聲明強調，凍結會籍「不等於會被踢出民主黨」，亦「不代表該黨支持立法會及政府無理褫奪其（許智峯）議員資格」，重申事件會先由黨內紀律委員會處理。

昨午行管會閉門會議有40多名議員出席，包括10多名泛民議員，民主黨有黨主席胡志偉、林卓廷和鄺俊宇，許智峯沒現身。行管會主席梁君彥昨會後表示，女EO不願公開閉路電視片段，故行管會不會公開。

5月辯論 短期內難表決

據報導，根據程序，當有議員提出譴責動議，立法會要先成立委員會調查事件，完成調查報告後呈大會表決，若獲三分之二以上議員支持，被譴責議員便會被免職（DQ）。葉劉淑儀昨預料動議能在5月下旬辯論。然而，相關辯論只屬譴責動議第一步，最終表決預料不會在短期內發生。

胡志偉表示，民主黨不會阻止成立調查委員會，但因避嫌不會參與其中。對於最終譴責表決結果，他表示會報告再決定，該黨現在沒有任何立場。

公民黨黨魁楊岳橋表示，若成立調查委員會，該黨會參與，希望在會內「釐清真相」。熱血公民鄭松泰表明投反對票，無黨派陳沛然則未決定。

議會陣線昨表明投反對票，毛孟靜稱許智峯「罪不至死」，相信「公道自在人心」。

報導稱，建制派昨一致支持譴責動議，工聯會陸頌雄批評泛民「包庇」許智峯，民建聯葛珮帆形容許的行為是「立法會的恥辱」，經民聯梁美芬亦說絕對無法接受。

香港公務員總工會和工聯會轄下的政府人員協會昨發表聯合聲明，對搶手機事件予以「最強烈譴責」，批評涉事議員知法犯法，行為粗暴，要求政府嚴肅處理。

劉慧卿：許應退黨 民主黨：她不代表黨

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民主黨許智峯因搶手機事件被黨中委會強烈譴責並凍結黨籍，該黨數名黨員昨與十數名社運成員在立法會外聲援許智峯。對於民主黨前主席劉慧卿稱許應退黨和辭職，民主黨昨晚發聲明，稱前主席劉慧卿現在是普通黨員，她可表達個人意見，但其言論不代表民主黨。

文匯報報導，劉慧卿昨日在電台節目中怒斥，許智峯是「自製陷阱」，應檢討自己。她稱，許智峯已經不適合繼續留在議會和民主黨，黨不應該盲目對黨員的錯誤視而不見，要秉公處理，「大義滅親」才更能顯示出黨格。

劉慧卿稱，不少民主黨支持者對許智峯的行為表示不滿及生氣，「議席並不是最重要，而是品格、理想、原則。」

民主黨昨晚澄清，劉慧卿雖然是民主黨前主席，但現已是普通黨員，其言論不代表民主黨。該黨稱，凍結許智峯的會籍，並不代表民主黨支持立法會及政府「無理」褫奪其議員資格，這「完全是兩回事」。

另據明報報導，民主黨中西區社區主任張啟張啟昕昨與十數名社運成員發表聯署聲明，支持許智峯。她說與許智峯是「長期戰友」，形容對方具正義感、勇於揭破黑幕，許在今次事件「真是做錯了」，但只有選民有權在未來選舉「處分」他。