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劉霞遲未獲批出國 分析指不樂觀

2018-04-28 11:01中央社 台北28日電

劉曉波遺孀劉霞。 路透
劉曉波遺孀劉霞。 路透
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已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞至今仍被軟禁，外界對她近期能否獲得自由漸趨悲觀。香港南華早報指出，決定劉霞能否出國的，是遠比中國外交部和公安部更高層級的人士。

英文南華早報27日報導，德國駐中國大使柯慕賢（Michael Clauss）再次呼籲讓劉霞自由，並重申德國歡迎劉霞。

今年1月，有消息指出，中國大陸官方將允許劉霞自由，包括到海外居住。當時外界預期，中共有可能在3月「兩會」（全國人大、全國政協）結束後釋放劉霞。劉曉波2010年開始入監服刑，劉霞同年起被軟禁，行動受到監視。

不過，現在已經越來越多分析對此不樂觀。

報導引述倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生說，沒有任何跡象顯示，中國國家主席習近平會在劉霞的例子上軟化他的立場，尤其劉霞很可能成為海外媒體報導及海外異議人士的焦點，看不出習近平會讓這樣的事發生。

今年清明節，劉霞獨自在家中拜祭劉曉波，對於先前外傳她即將被放行出國之事，劉霞告訴中國人權民運信息中心創辦人盧四清，當局仍然沒有批准。

儘管中國外交部多次表示，劉霞「依法享有一切自由」，不過，南華早報從消息來源得知，決定劉霞去向的，不是外交部也不是公安部，而是更高的層級。

紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，在習近平執政下，除非有高漲的海外抗議，劉霞才會獲得自由。

美國布魯金斯研究院東亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）則表示，劉曉波和劉霞都象徵了中共政權所厭惡及害怕的部分，而即使讓劉霞自由，對於減輕北京與西方國家間外交壓力可能也不會有太大的幫助。

劉曉波

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