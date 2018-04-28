國安高層異動後 陸委會也有新布局

2018-04-28 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸及台灣的兩岸事務決策官員近期都換將，蔡政府國安團隊人事大幅異動後，陸委會處級官員近期也進行調整，待立法院通過陸委會組改方案後，首位常務副主委也將出爐。

陸委會主委陳明通就任甫滿月，特任副主委林正義五月一日將轉任國防安全研究院執行長，另一位副主委張天欽預計於五月下旬轉任促轉會副主委，三名副主委僅剩下邱垂正。

目前陸委會三位副主委皆為政務官，為配合行政院組織改造，立法院去年已初審通過，將陸委會副主委調整為兩位政務官、一位常任文官，職務皆為簡任第十四職等，與其他部會編制相同，不再有特任副主委，林正義因此轉任新成立的國防安全研究院，陸委會周四也提前為林正義舉辦歡送會。

據了解，林正義、張天欽履新後，陸委會將先遞補一位政務副主委，預計立法院在這個會期通過《大陸委員會組織法草案》後，再晉升一名常務副主委，這將是陸委會成立以來首位常務副主委。

在處級官員方面，陸委會聯絡處長許君如將隨張天欽轉調促轉會任職。港澳處副處長魯仲尼月前已轉調法政處副處長、法政處副處長周鳴瑞已轉調企劃處副處長。秘書處專門委員張張內定接任港澳處副處長、聯絡處專門委員朱祐誼內定接任聯絡處副處長。