親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

韓戰老兵張文業 雙手刺青訴說大時代無奈

2018-04-27 09:28中央社 台北27日電

87歲的張文業，左手自由鳥、右手「肅清共匪」字樣，隨時間流逝，刺青早已褪色，他是...
87歲的張文業，左手自由鳥、右手「肅清共匪」字樣，隨時間流逝，刺青早已褪色，他是台灣為數不多韓戰老兵之一。中央社
分享
87歲的張文業，左手自由鳥、右手「肅清共匪」字樣，隨時間流逝，刺青早已褪色。說到戰爭，他時而激昂時而無奈；談起家人，卻又是沉默無語，他是台灣為數不多韓戰老兵之一。

對「榮民」的印象，許多人對西元1949年國共戰爭後撤退來台的老兵故事較熟悉，但同樣是榮民，1950年韓戰爆發後來台的老兵，又是另一段大時代下的故事。

1950年韓戰爆發，中國大陸與朝鮮（北韓）、蘇聯等國組成東方集團，一群平均約20歲大陸青年被送上戰場，戰敗又被南韓、美國及英國組成聯合國軍抓至戰俘營，就此別離家園，後來輾轉來到台灣。1987年開放兩岸探親後，幸運者，父母已從黑髮變成白髮；但更多者，只能永遠從照片追憶。

張文業回憶，陸軍官校剛畢業的他，在國共內戰隨國軍撤守金門，隨後又被派往中國大陸作戰，未料軍團叛變投共，並被要求參加韓戰。他激動著說，「我們拿步槍，聯合國軍用大砲轟，怎麼打？就是人海戰術，只能當砲灰。」

他說，渡過鴨綠江後，為避免遭轟炸機攻擊，中國志願軍都是夜晚行軍、白天睡覺，但北韓下雪、天候狀況惡劣，加上志願軍裝備極差，還沒被聯合軍擊潰，許多人在過程中早已倒下，連屍體都找不回來。

最後彈盡糧絕，他在三岔口遭聯合國軍俘虜至釜山。他說，俘虜營中打架打死人是常有的事，且聯合國軍也不管事，為了活下去，選擇反共陣營，並在左手刺上自由鳥圖騰、右手刺上「肅清共匪」字樣，兩年後獲釋選擇來到台灣，目的就是投奔自由，擔憂回到中國遭到清算。

1987年開放兩岸探親後，張文業買了機票回到大陸探親，看見高齡90歲母親時，便是抱頭痛哭，細數離鄉近40年來的點滴，因為誰也沒想到，平時的別離到了亂世，差點就成了永別。

張文業沉默了一陣，他說，自己是家中排行最小的孩子，母親見到他後，感覺像完成了遺願，沒多久後就離開人世了，至此之後再也沒回過大陸。

根據退輔會統計，當時被俘虜的中國志願軍有1萬4715人來到台灣，抵台後，可以選擇要「守護台灣」或「建設台灣」，張文業則選擇建設台灣。

他回憶，他曾開挖土機協助建造石門水庫，隨後又曾擔任台灣省公路局的「金馬號」客運司機，最後因為「喬假」喬不攏憤而離職，選擇當一名自由的計程車司機。

張文業提到他兩名女兒時，則露出驕傲面容，他說，兩女兒不僅功課好、北一女畢業，現在在對岸發展的很好，回台時，也常來榮家接他出去玩，因為不想造成家人麻煩，他才選擇住進榮家。

目前台灣為數不多的韓戰老兵共有84名，均住在新北市三峽近郊白雞路的榮譽國民之家，偶爾唱歌、踏青、散步及閒聊。面對這段離家、被迫殺人、最後來到台灣，對大多數人來說是「不願面對的過往」，就像雙手的刺青一樣，隨著時間漸漸褪去。

國軍老兵聯合國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

解放軍嗆要對台獨採行動 陸委會批：狂妄放話

2018-04-26 18:01

「習莫會」武漢舉行 港媒：地緣政治改變的標誌

2018-04-27 08:59

粵台學院「變煥」成果展 獲廠商好評

2018-04-27 04:37

炎帝拜祖 推動兩岸文化交流

2018-04-27 00:09

南北韓峰會 中國：盼開啟朝鮮半島持久和平

2018-04-26 19:45

陸國防部發言人吳謙：共軍東風26飛彈正式服役

2018-04-26 19:33

陸國產航母「動了一下」 中共稱將第一時間發布

2018-04-26 16:34

陸國防部：若台獨恣意妄為 解放軍將進一步行動

2018-04-26 16:15

王毅口中的「中國人敗類」…中國立法嚴打「精日」歪風

2018-04-26 14:27

4天2次 習近平再喊掌握大國重器

2018-04-26 14:25

日本演員 拒演大陸「抗日神劇」

2018-04-26 14:10

章念馳：兩岸實力逆轉，今天台灣能不「被統一」？

2018-04-26 14:08

為國共論壇暖身 劉結一會見國民黨代表團

2018-04-26 12:02

北韓專列送陸客遺體與傷患 金正恩親自送行

2018-04-26 11:33

加拿大罕見批評中共 在南海「製造敵意」

2018-04-26 10:49

嚴禁美化侵華戰爭 大陸將立法打擊「精日分子」

2018-04-26 10:36

陸左派主辦紅色之旅 魂斷北韓大車禍

2018-04-26 10:10

「天宮」太空站規劃出爐 3艙組合 2020建成

2018-04-26 09:57

陸委會正告對岸：切勿再生事端

2018-04-26 00:10

國台辦：如果台獨勢力繼續 將進一步採取行動

2018-04-26 00:01

烈士遺族來台祭拜「謝謝沒忘記父親…」

2018-04-25 23:58

3個月兩度「習莫會」 中印急速回溫

2018-04-25 23:56

大陸學者：大陸對台海局勢主導能力越來越強

2018-04-25 23:02

央視高調秀2款新武器 專家：不是為震懾台美

2018-04-25 20:34

國台辦又嗆聲 陸委會「正告」對岸：勿再生事端

2018-04-25 20:24

中國國務院發人權報告 批美國「種族歧視」嚴重

2018-04-25 20:06

專家：莫迪、習近平「非常」會晤 中印「非常」轉折

2018-04-25 19:57

美財長擬訪中磋商 中國外交部再表歡迎

2018-04-25 18:20

被困住的香港民主 出路在哪裡？

2018-04-25 16:39

台獨是何種獨？ 國台辦：沒有天然獨、只有人造獨

2018-04-25 14:56

北京積極推動港人接受中共管治現實

2018-04-25 14:10

傳大陸研發匿蹤超材料 材質類似積體電路

2018-04-25 13:11

RSF：中國箝制新聞模式擴散 台港抵抗

2018-04-25 13:06

王光亞：提結束一黨專政口號者 不能在港參選

2018-04-25 12:12

清網路沙皇魯煒餘毒 共青團中央書記傳停職

2018-04-25 12:05

台灣選舉 陸客來台團簽將縮減？ 國台辦：無法證實

2018-04-25 11:48

抓貪官外逃！大陸刑事審判新規追人追錢

2018-04-25 11:22

國台辦：台獨勢力繼續恣意妄為 大陸將採取行動

2018-04-25 10:59

習近平：大國重器必須掌握在自己手裡

2018-04-25 10:51
看更多

熱門文章

女泣訴遭下藥性侵 被肉搜男出面案情大反轉！

2018-04-26 13:28

「我花錢養你們！」 肇逃被抓 官員妻甩警員耳光

2018-04-26 11:44

習近平視察武漢半導體廠 強調核心技術必須靠自己

2018-04-26 20:38

陸國防部：若台獨恣意妄為 解放軍將進一步行動

2018-04-26 16:15

章念馳：兩岸實力逆轉，今天台灣能不「被統一」？

2018-04-26 14:08

陸國產航母「動了一下」 中共稱將第一時間發布

2018-04-26 16:34

解放軍嗆要對台獨採行動 陸委會批：狂妄放話

2018-04-26 18:01

吵架後殘忍弒妻 冷血男「提頭顱閒晃」到警局自首

2018-04-26 14:57

王毅口中的「中國人敗類」…中國立法嚴打「精日」歪風

2018-04-26 14:27

李克強會見趙小蘭：中美經貿 談判大門敞開

2018-04-26 23:06

加拿大罕見批評中共 在南海「製造敵意」

2018-04-26 10:49

日本演員 拒演大陸「抗日神劇」

2018-04-26 14:10

新婚妻因病成植物人 貧困男求法官讓他離婚

2018-04-26 13:44

華為恐遭美封殺 陸：反對他國以國內法控制他人

2018-04-26 20:48

嚴禁美化侵華戰爭 大陸將立法打擊「精日分子」

2018-04-26 10:36

陸國防部發言人吳謙：共軍東風26飛彈正式服役

2018-04-26 19:33

柯潔食言了 27日再戰中國圍棋AI

2018-04-26 21:22

北韓專列送陸客遺體與傷患 金正恩親自送行

2018-04-26 11:33

上海善林金融600億龐氏騙局炸鍋 八人被補

2018-04-26 14:22

4天2次 習近平再喊掌握大國重器

2018-04-26 14:25

徵人待遇都列「一般」 北大、浙大博士卻爭相詢問

2018-04-26 14:22

為國共論壇暖身 劉結一會見國民黨代表團

2018-04-26 12:02

另類獎勵 校排前20名 發5斤豬肉與父母分享

2018-04-26 14:09

畫出聲音、拍下情緒…她們是另類藝術家

2018-04-26 10:19

「習莫會」武漢舉行 港媒：地緣政治改變的標誌

2018-04-27 08:59

陸左派主辦紅色之旅 魂斷北韓大車禍

2018-04-26 10:10

紅旗變年輕 搶私家車市場

2018-04-27 04:37

買房或租屋？陸學者提6個錢包論挨批

2018-04-26 19:48

手機WIFI深港通 深圳前海對港人開放

2018-04-26 13:04

紅鷹特技隊折翼 美國飛行員鄭州航展墜機身亡

2018-04-26 14:26

陸長江經濟帶 不搞大開發

2018-04-27 00:05

港泛民議員搶他人手機 面對去職壓力

2018-04-26 23:02

中國32死者身分曝光！極左網站「烏有之鄉」北韓遇劫

2018-04-26 21:22

自媒體人虛構小說涉誹謗伊利董座 內蒙警方進京拘捕

2018-04-26 15:59

「五一」大陸國內遊客 上看1.49億人次

2018-04-27 04:37

陸手機需求復甦 高通樂觀看待第3季表現

2018-04-26 10:14

陸商務部批美保護主義 稱做好應對準備

2018-04-26 14:24

法國電視台重播「辱華劇」 主角公開挑釁抗議者挨轟

2018-04-26 21:28

韓戰老兵張文業 雙手刺青訴說大時代無奈

2018-04-27 09:28

傳中國擬削減進口車關稅近半

2018-04-26 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top