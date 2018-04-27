韓戰老兵張文業 雙手刺青訴說大時代無奈

2018-04-27 09:28 中央社 台北27日電



87歲的張文業，左手自由鳥、右手「肅清共匪」字樣，隨時間流逝，刺青早已褪色，他是台灣為數不多韓戰老兵之一。中央社 分享 facebook 87歲的張文業，左手自由鳥、右手「肅清共匪」字樣，隨時間流逝，刺青早已褪色。說到戰爭，他時而激昂時而無奈；談起家人，卻又是沉默無語，他是台灣為數不多韓戰老兵之一。

對「榮民」的印象，許多人對西元1949年國共戰爭後撤退來台的老兵故事較熟悉，但同樣是榮民，1950年韓戰爆發後來台的老兵，又是另一段大時代下的故事。

1950年韓戰爆發，中國大陸與朝鮮（北韓）、蘇聯等國組成東方集團，一群平均約20歲大陸青年被送上戰場，戰敗又被南韓、美國及英國組成聯合國軍抓至戰俘營，就此別離家園，後來輾轉來到台灣。1987年開放兩岸探親後，幸運者，父母已從黑髮變成白髮；但更多者，只能永遠從照片追憶。

張文業回憶，陸軍官校剛畢業的他，在國共內戰隨國軍撤守金門，隨後又被派往中國大陸作戰，未料軍團叛變投共，並被要求參加韓戰。他激動著說，「我們拿步槍，聯合國軍用大砲轟，怎麼打？就是人海戰術，只能當砲灰。」

他說，渡過鴨綠江後，為避免遭轟炸機攻擊，中國志願軍都是夜晚行軍、白天睡覺，但北韓下雪、天候狀況惡劣，加上志願軍裝備極差，還沒被聯合軍擊潰，許多人在過程中早已倒下，連屍體都找不回來。

最後彈盡糧絕，他在三岔口遭聯合國軍俘虜至釜山。他說，俘虜營中打架打死人是常有的事，且聯合國軍也不管事，為了活下去，選擇反共陣營，並在左手刺上自由鳥圖騰、右手刺上「肅清共匪」字樣，兩年後獲釋選擇來到台灣，目的就是投奔自由，擔憂回到中國遭到清算。

1987年開放兩岸探親後，張文業買了機票回到大陸探親，看見高齡90歲母親時，便是抱頭痛哭，細數離鄉近40年來的點滴，因為誰也沒想到，平時的別離到了亂世，差點就成了永別。

張文業沉默了一陣，他說，自己是家中排行最小的孩子，母親見到他後，感覺像完成了遺願，沒多久後就離開人世了，至此之後再也沒回過大陸。

根據退輔會統計，當時被俘虜的中國志願軍有1萬4715人來到台灣，抵台後，可以選擇要「守護台灣」或「建設台灣」，張文業則選擇建設台灣。

他回憶，他曾開挖土機協助建造石門水庫，隨後又曾擔任台灣省公路局的「金馬號」客運司機，最後因為「喬假」喬不攏憤而離職，選擇當一名自由的計程車司機。

張文業提到他兩名女兒時，則露出驕傲面容，他說，兩女兒不僅功課好、北一女畢業，現在在對岸發展的很好，回台時，也常來榮家接他出去玩，因為不想造成家人麻煩，他才選擇住進榮家。

目前台灣為數不多的韓戰老兵共有84名，均住在新北市三峽近郊白雞路的榮譽國民之家，偶爾唱歌、踏青、散步及閒聊。面對這段離家、被迫殺人、最後來到台灣，對大多數人來說是「不願面對的過往」，就像雙手的刺青一樣，隨著時間漸漸褪去。