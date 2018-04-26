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南北韓峰會 中國：盼開啟朝鮮半島持久和平

2018-04-26 19:45中央社 北京26日電

大陸外交部發言人華春瑩。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人華春瑩。（取自大陸外交部網站）
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中國外交部發言人華春瑩今天針對南北韓高峰會27日將登場說，中國希望這項會晤取得成功，由此開啟通往朝鮮半島「持久和平的正確道路」。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，南北韓領導人明天將舉行會晤，北韓與美國雙方也正在為兩國領導人會晤密集準備。中國希望會晤取得成功，在朝鮮半島問題上「不斷傳來新的好消息」，並由此開啟通往朝鮮半島「持久和平的正確道路」。

另外，針對印度名演員阿米爾汗（Aamir Khan）表示，自己「樂於在印中兩國之間發揮橋樑作用」，華春瑩說，包括她在內的許多中國人，都看過阿米爾汗主演的電影「摔跤吧！爸爸」（台譯：我和我的冠軍女兒），片中的故事非常勵志。

華春瑩說，在中印領導人的戰略引領下，當前中印關係「保持良好發展勢頭」，特別是人文交流方興未艾。中印之間有14對友城友省（姐妹城、省），去年人員往來超過100萬；2萬多名印度學生在中國學習，每周有42個航班往來兩國。練瑜伽、賞寶萊塢電影等成為中國年輕人新時尚。

她表示，上述交流無疑拉近了中印人民之間的距離，增進了兩國人民之間的了解、友誼與互信。

華春瑩說，中國國家主席習近平與印度總理莫迪將在武漢非正式會晤，就中印關係未來發展的全域性、長期性和戰略性問題深入交換意見。中方願與印方共同努力，以這次會晤為契機，推動中印關係「在新的起點上實現更快更好發展」。

華春瑩北韓印度
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