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影音：金正恩為大陸旅遊團死者送行

2018-04-26 18:06聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據中共駐朝鮮大使館網站消息，廿五日深夜，北韓安排的加班車從平壤出發，運送此前在重大交通事故中遇難的中國大陸民眾遺體和傷患回國。北韓最高領導人金正恩親自到車站送行，再次向中方表達對遇難者及家屬的深切哀悼，並登上列車慰問傷患。

北韓派出勞動黨和政府多名高級官員乘加班車隨行護送。中共駐北韓大使李進軍、使館和外交部工作組及醫療專家乘加班車同行。

當天，金正恩等朝鮮領導人向中國領導人發去了慰問電。這是金正恩上個月訪問北京、接見來訪的中共中聯部部長宋濤後，再次出現在公開場合，這代表金正恩在兩韓峰會前，非常重視與北京的關係。

今日上午九時，加班車順利抵達遼寧瀋陽。中共民政部副部長高曉兵代表中國大陸迎接。中方相關部門、地方政府等各方面將繼續協助家屬做好有關善後工作。

北韓22日晚上發生36死的嚴重車禍，其中32人為中國大陸公民。有報導指出，這些中國人是左派網站烏有之鄉旗下「星火旅遊」的團員，原是前往北韓進行「紅色之旅」，星火總經理刁偉銘也遇難。

綜合美國之音中文網、香港星島日報報導，這趟旅行是以「紀念抗美援朝戰爭（即韓戰）勝利65周年」名義前往北韓。刁偉銘不僅是星火旅行社總經理，也兼烏有之鄉主編。

「烏有之鄉」是推崇毛澤東思想、以此評論政經時事的極左派網站，創立於2003年，2010年起多次組織紀念共黨歷史的「紅色之旅」，包括遠赴古巴、俄羅斯等地。2015年時，烏有之鄉也曾發起赴北韓紀念毛澤東之子毛岸英在韓戰中犧牲65周年的活動。

（中共駐北韓大使館網站照片）
（中共駐北韓大使館網站照片）
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北韓金正恩加班
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