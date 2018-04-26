解放軍嗆要對台獨採行動 陸委會批：狂妄放話

2018-04-26 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光昨天在例行記者會上表示若台獨勢力繼續恣意妄為，陸方將進一步採取行動，今天大陸國防部發言人吳謙也同聲附和，指出解放軍還將進一步採取行動。陸委會批評，對岸官員任何狂妄自大，蠻橫無禮的放話，完全無助於兩岸關係的改善。

大陸國防部今天舉行例行記者會，有媒體詢問，大陸空軍近日組織多機型戰機開展繞島巡航，繞島是指哪個島？另外，解放軍近期在台灣附近頻繁演習，請問有何深意？

吳謙回應稱，近日，大陸空軍出動多型多架戰機開展海上方向實戰化軍事訓練，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。「至於你關心繞的哪個島，當然是中國的台灣島。」

他進一步說明，「台獨」分裂活動是對兩岸關係和平穩定的最大現實威脅，是對台灣同胞根本利益的損害。陸方採取的一系列行動，針對的是島內台獨勢力及其活動，為的是防止台灣民眾福祉因台獨圖謀而受損害。「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們還將進一步採取行動。」

對於大陸國台辦和國防部發言人的說法，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應，對岸官員任何狂妄自大，蠻橫無禮的放話，完全無助於兩岸關係的改善，也與其領導人追求兩岸和平和心靈契合，是背道而馳的。

他說，對於中國大陸採取的軍事施壓與威脅，這對台海與區域和平現狀的挑釁與破壞，台灣人民與政府不會接受，更不會屈服，陸方不應將誤判情勢所造成的後果歸咎於我方，這是極不負責任的行徑。