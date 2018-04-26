大陸空軍官媒：今日多機型繞飛台灣

2018-04-26 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中共空軍官方微博「空軍發布」今（26）日證實，26日上午出動多型殲擊機、多型預警機、多型偵察機和轟-6K戰機，從多個空軍機場起飛，成體系開展海上方向實戰化軍事訓練，強調繞飛台灣「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。

「空軍發布」官方微博並表示，18日以來，連續多次出動轟-6K等戰機繞飛台灣，大陸空軍新聞發言人申進科並同時示威，他在空軍駐福建某空防基地表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，大陸空軍將深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。

中國空軍官方微博「空軍發布」今（26）日證實，26日上午出動多型殲擊機、多型預警機、多型偵察機和轟-6K戰機，從多個空軍機場起飛，成體系開展海上方向實戰化軍事訓練，強調繞飛台灣「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。圖／擷自空軍發布官方微博 分享 facebook