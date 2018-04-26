又來了！中共轟-6K等戰機今天繞島巡航

2018-04-26 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共空軍官媒「空軍發布」指26日上午出動轟-6K等多型多架戰機繞飛台灣。（空軍發布） 分享 facebook

中共空軍官方微博「空軍發布」消息，中共空軍4月26日上午出動轟-6K等多型多架戰機，繞飛台灣，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力，「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。這是繼中共空軍轟-6K、圖-154M、運-8等飛機於4月18日、19日、20日連三天進行「繞島巡航」等科目訓練後又一次演練。

「空軍發布」消息指出，26日上午，人民空軍多型殲擊機、多型預警機、多型偵察機和轟-6K戰機，從空軍多個機場起飛，成體系開展海上方向實戰化軍事訓練。轟-6K等多型戰機編隊飛越宮古海峽和巴士海峽，實施了「繞島巡航」訓練課題。

據中共官方消息，中共空軍新聞發言人申進科大校在空軍駐福建某空防基地表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。人民空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

中國中央電視台廿日報導記者親歷空軍繞島巡航報導，並罕見曝光F-16、IDF戰機與轟-6K等中共軍機對峙的畫面。當時除了轟-6K，還有殲-11戰機、圖-154M電子偵察機、運-8電子干擾機等飛行航程。