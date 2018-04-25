中美貿易戰 學者：RCEP的談判值得關注

2018-04-25 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



TPP前景未定、川普出招頻頻、中美貿易摩擦升級之際，淡江大學中國大陸研究所助理教授呂冠頤在該校國際評論中指出，另一個大型多邊協議，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的發展值得關注。

評論認為，RCEP目前已進入第21回合談判，在東協成員分與6個貿易夥伴已洽簽的5個「東協+1」的協定基礎上，擴展為「東協＋6」，共計16個成員的巨型協議。

大陸對RCEP的談判推動自始積極，希冀透過強化與區域國家間，于貨物、服務、投資、乃至技術與資源的整合，穩固大陸和東亞國家的政治經濟聯繫、並外溢其影響力的拓展。

RCEP最大的優勢，是亞太新興國家的納入參與，包含大陸、印度、與東協，廣潛的成長動能、人口紅利，完成談判後，將形成人口約佔全球一半、全球貿易量達30%左右的自貿區。

但中印與東協新興成員國的加入，也帶來弱勢。自2013年開始，RCEP便進入談判，原定2015年內完成協議，談判卻屢陷膠著，數次展延完成年度。主要是中印等國對關稅、非關稅自由化與規則高標化的保守態度。

印度與部分東協國家，因對大陸存在貿易逆差，對降低貨物關稅至90%到95%水準的覆蓋率有所保留。印度的製造業與農業團體擔心，開放將帶來大量低價製造產品與農產品的進口競爭，之前傳出印度關稅自由化覆蓋率僅降至80%上下，印度與大陸間的關稅自由化率將僅達60%左右；在開放服務業與商務人士自由流動上，印度則推動其他成員國能有更大幅降低限制措施的承諾。

日本、澳洲、新加坡等國，則希望能以更高標準，推進政府採購的對外開放、電子商務、智慧財產權等約15個領域的規則磋商、與非關稅障礙的降低。尤其日本、澳洲重視企業的自由活動、對智慧財產權的保障，與大陸在互聯網空間的限制管理、對法規制定與智財保護上主張放寬規則、對外企投資的限制、要求公開軟體內容等重要項目，存在意見分歧。因此，直到今年2月初第21回合談判開始，各方在關稅、法規與規則自由化程度的水準上，分歧仍大，談判進度遲緩。

有趣的是，時序進到了3月，在關稅壁壘築高之際，近期在新加坡舉行的RCEP部長會議，卻有了進展。在除了經濟技術合作、中小企業等以外的多個章節接近達成共識，並將對其他緩進有爭議的章節進行討論。

連日本經濟產業相世耕弘成均表示，感覺大致看到了（實現RCEP之路）的方向。若考量當前國際政治經濟的不確定氛圍，接續影響RCEP談判走向的因素，可能是已加入TPP的成員，如日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南等國，將RCEP的高規章法制標準，往TPP的標準更進一步靠攏。