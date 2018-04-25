專家：莫迪、習近平「非常」會晤 中印「非常」轉折

2018-04-25 19:57 世界日報 中國新聞組╱北京25日電



中國國家主席習近平與印度總理莫迪將於4月27日至28日在武漢舉行非正式會晤。新華社 分享 facebook

中國國家主席習近平與印度總理莫迪將於4月27日至28日在武漢舉行非正式會晤。這一特殊的會晤形式引起外界興趣。為何採取非正式會晤的形式？有何特殊考慮？中國外交部發言人陸慷揭開了答案。中印專家則對習莫會期望極高，「為未來15年的印中雙邊關係，打造全新框架」。

環球時報報導，陸慷在24日的例行記者會上表示，近年來，習近平和莫迪透過多種形式開展了頻繁互動。

「面對當今世界百年未有之大變局，面對當前國際形勢中的不確定性，習主席和莫迪總理作為兩個最大的發展中國家的領導人，也都覺得中印雙方需要就兩國關係中和國際事務中一些長期性、全面性、戰略性的問題作深入溝通。」陸慷說，中印雙方一致認為，安排一次非正式會晤可以為兩國領導人提供一個適宜的氛圍，就共同關心的問題進行充分深入的交流。

新華視點報導，習近平昨日上午從北京直飛湖北宜昌，甫下飛機便赴長江沿岸考察長江生態環境修復工作。相信習近平此次南下湖北，主要是為了與莫迪見面。

對於兩人會面選址武漢，外交部副部長孔鉉佑昨解釋，不僅因為武漢是中國中部第一大城市，擁有深厚歷史底蘊，與印度地方邦交往日益密切，經貿合作不斷擴大。

同時，莫迪到訪過北京、廣州、西安、杭州、廈門等中國城市，但未到訪過中部，相信武漢之行將成為莫迪的全新體驗，進一步增進他對中國的了解。

另據美國之音報導，這次習莫會很不尋常，還在於中印雙方公布消息的突然性。莫迪6月將到上海參加上合組織峰會，此時卻突然增加了不在計畫中的會晤。報導引述不具名中國專家表示：「這是一次非常重大的會議，是不是有點像基辛格當年來中國見毛澤東？別小看這些非正式會晤，重大決策都來自於非正式會晤。」

印度媒體也有各種猜測，多數將這次即將到來的莫習會稱為「一次非同尋常」的會晤。

《印度時報》引述消息人士透露，習莫會將不會就雙邊關係的具體問題提出解決方案，但兩人將在沒有其他官員的參與下，「這將是兩名領導人之間推心置腹（heart to heart）的坦率交談」，著眼於兩國各自關切的問題和願景，摸底各自政策底線，「為未來15年的印中雙邊關係打造全新框架」。

美國之音說，已有消息人士樂觀推測，這次莫習會之後，印中兩國經貿等方面的合作將會大大加強，比如中國將向印度開放藥品市場、引進更多印度軟件人才等，這些都是可以期待的。