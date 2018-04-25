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RSF：中國箝制新聞模式擴散 台港抵抗

2018-04-25 13:06中央社 巴黎25日專電

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在年度觀察報告中提到，中國新聞審查和監控日漸嚴苛，且影響力正在亞太地區擴散，台灣、香港仍各自以不同方式抵抗。

總部位於法國巴黎的無國界記者組織（RSF）評比180個國家，今天公布年度新聞自由指數排名，台灣為第42名，比去年進步3個名次，但係亞洲最佳。

以亞太地區來分析，無國界記者組織表示，在排行榜中位列最末的北韓，是全球新聞自由最糟糕的地方，近期智慧型手機在北韓逐漸普及，卻不幸伴隨著嚴苛的通訊管制和國家內部網路，北韓的中央通信社（KCNA）是全國媒體唯一可獲得的授權消息來源，人民光是閱讀、收視或聽取外媒資訊，都可能被送去集中營。

排在第176名的中國，獲得的評價也沒比北韓好多少。無國界記者組織分析，中國國家主席習近平治下的中國，愈來愈接近「當代版極權主義」，在他第一個任期中，透過大量採用新科技，使新聞審查和監控達到前所未有的程度，不僅外國記者的工作更加艱難，一般公民只是在社群網路分享內容，或在通訊軟體與人聯絡，就有入獄風險。

無國界記者組織指出，在中國，目前有超過50名專業或業餘記者被監禁，其中不少在獄中受虐、缺乏醫療照護，生命受到威脅，諾貝爾和平獎及無國界記者組織新聞自由獎得主劉曉波、異議人士楊同彥都因患病未獲妥善治療，去年相繼在監禁中逝世。

無國界記者組織表示，中國在國際上輸出壓迫媒體的手法、新聞審查系統和網路監控工具，試圖在自己的影響力之下，建立「新世界媒體秩序」，中國毫不掩飾打壓公眾反抗的欲望，很不幸地，亞洲有些國家也想模仿。

報告舉越南為例，越南的新聞自由排名只比中國好一個名次；柬埔寨也在走中國式道路，今年排在第142名，比去年暴跌10個名次；另外在泰國、馬來西亞、新加坡的媒體，也都可感受到中國模式的影響力。

但也有些地方試著做出其他選擇。無國界記者組織提到：「第70名的香港、第42名的台灣各自進步3個名次，以不同的方式抵抗中國愈來愈強的影響力。」

示意圖。無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在年度觀察報告中提到...
示意圖。無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，並在年度觀察報告中提到，中國新聞審查和監控日漸嚴苛，且影響力正在亞太地區擴散，台灣、香港仍各自以不同方式抵抗。圖／ingimage
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無國界記者北韓香港
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