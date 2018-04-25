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抓貪官外逃！大陸刑事審判新規追人追錢

2018-04-25 11:22聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國刑事訴訟法修正草案今（25）日提請全國人大常委會審議，規定對於貪污賄賂等犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潛逃境外，監察機關移送起訴，人民檢察院認為犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，可以向人民法院提起公訴。人民法院進行審查後，對於起訴書中有明確的指控犯罪事實的，應當決定開庭審判。

中青在線指出，草案刪去人民檢察院對貪污賄賂等案件行使偵查權的規定，保留人民檢察院在訴訟活動法律監督中發現司法工作人員利用職權實施的侵犯公民權利、損害司法公正的犯罪的偵查權。

草案規定，「缺席審判」的具體程序，明確由犯罪地或者被告人居住地的中級人民法院組成合議庭進行審理，必要時仍可依照刑事訴訟法的規定指定管轄；規定人民法院通過司法協助方式或者受送達人所在地法律允許的其他方式，將傳票和起訴書副本送達被告人；被告人未按要求歸案的，人民法院應當開庭審理，依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產處理。

「缺席審判」是指一方當事人無正當理由不出庭參加訴訟，或者未經法庭許可中途退庭的，法院照常審理並作出判決。

全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，新規定不違反刑事訴訟的公正審判和程序參與原則，也符合國際上通行的司法準則要求。

中國刑事訴訟法修正草案今日提請全國人大常委會審議，規定對於貪污賄賂等犯罪案件，犯...
中國刑事訴訟法修正草案今日提請全國人大常委會審議，規定對於貪污賄賂等犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潛逃境外，監察機關移送起訴，人民檢察院認為犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，可向人民法院提起公訴。（照片／全景網）
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刑事訴訟人大常委會貪污
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