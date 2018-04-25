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李凈瑜拒陸私了 楊憲宏：保護國家尊嚴與正義

2018-04-25 09:32中央社 布魯塞爾24日專電

李明哲的妻子李凈瑜。聯合報系資料照
李明哲的妻子李凈瑜。聯合報系資料照
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李明哲妻子李凈瑜一年來奔走國際求援，「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏今天表示，李凈瑜所做的對台灣具深層意義，她拒絕與中國「私了」來保護國家的尊嚴與正義。

歐洲議會議員貝柏士（Bas Belder）今天下午主持「中國大陸宗教自由及人權」研討會（Seminar），李凈瑜由台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏等人陪同，出席發表面對中國暴行的證詞。

李凈瑜表示，李明哲的案件跟目前其他中國的政治犯相比不同的是，他是一個台灣人、不是中國籍人士。中國用這樣的方式逮捕李明哲，並把他以中國人的身分判罪，這令人沒辦法接受。

楊憲宏會後接受中央社記者訪問時表示，說明為何李凈瑜如此堅持中國「大街上抓人就在大街上放人，別來小巷交易這套」，因為堅持拒絕向威權政權認錯下跪，這樣的行為不只是為救李明哲，對台灣具更深層意義，以拒絕與中國「私了」，保護了國家的尊嚴與正義。

他並透露，去年事件發生後，李凈瑜前來尋求協助，當時他設下一個前提，就是要李凈瑜確認3次，認同採行「戰到底不救饒」原則，以行動證明絕對不跟中共私了，「在大街上抓人就要在大街上放人，不在小巷談條件」，而是要透過兩岸正式管道進行。

楊憲宏說，這次陸續到英國、德國、荷蘭及比利時訪問，許多歐洲非政府組織（NGO）成員擔憂自己會成為中國下一個抓捕對象，給予這個案件很多的關心。他另呼籲台灣應盡快通過「難民法」，為包括中國大陸良心犯在內的難民提供救援。

李凈瑜李明哲
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