李凈瑜赴歐洲議會 籲國際救援李明哲

2018-04-25 09:27 中央社 布魯塞爾24日專電



李明哲妻子李淨瑜。聯合報系資料照 分享 facebook 李明哲的妻子李凈瑜今天在歐洲議會表示，國際救援非常重要，請求歐洲議會運用影響力告訴中國「支持言論自由無罪，並請釋放李明哲」。

歐洲議會議員，同時也是「歐中關係報告」報告人貝柏士（Bas Belder）今天下午主持「中國大陸宗教自由及人權」研討會，邀請李凈瑜與美國民間組織「對華援助協會（China Aid）」會長傅希秋及中國大陸民主運動者王炳章的胞弟王炳武等人發表面對中國暴行的證詞，此外「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏等人也陪同出席。

台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國抓捕已滿一年，李凈瑜表示，李明哲2017年3月從澳門入境中國後就失聯，被中國以境外非政府組織管理法拘留，最後以顛覆國家政權罪判處5年，目前被移監到中國湖南省的赤山監獄。

李凈瑜說，李明哲的案件跟目前其他中國的政治犯相比不同的是，「他是一個台灣人、是一個外國人，不是中國籍人士」。中國用這樣的方式逮捕李明哲，並把他以中國人的身分判罪，這是一個令人沒有辦法接受的事情。

她強調，中國企圖透過這個事件，恐嚇所有的台灣人，以及全世界關心中國人權的境外NGO人士；且中國更以企圖透過李明哲的判決，向全世界再一次的強調，中華民國台灣是他們的領地，但這是台灣人，相信國際社會都不能夠接受的。

她表示，由於兩岸關係的冰凍，使得政府在救援一個被關押在中國的國民出現困難。而國際救援是如此的重要，這也是為何她要到歐洲議會求助，請求歐洲議會運用影響力告訴中國「支持言論自由無罪，並請釋放李明哲」。

貝柏士接受中央社記者訪問表示，他多次訪問台灣，了解台灣方面主張「台灣的未來由台灣人民決定」，在台灣可以自由討論人權議題，也有很重要的人權團體，但中國都是相反處境，再加上近年中國政府擴大控制，盼透過相關人士分享對中國宗教自由及人權限制，了解更多。