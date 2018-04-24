中印領導人會晤選武漢 陸外交部：莫迪沒去過

2018-04-24 22:58 中央社 台北24日電



印度總理莫迪。 美聯社 分享 facebook 中國國家主席習近平與印度總理莫迪將於27至28日在武漢舉行非正式會晤，外交部副部長孔鉉佑今天說，莫迪已到過中國的東南西北，但未造訪過中部，武漢之行將進一步增進他對中國的瞭解。

中國領導人赴外地參加會議，多會順道安排地方調研行程。新華視點今天報導，24日上午，習近平從北京直飛湖北宜昌，一下飛機便前往長江沿岸考察調研長江生態環境修復工作，把脈長江經濟帶建設。

對於中印兩國領導人選擇湖北省會武漢舉行非正式會晤原因，外交部官網報導稱，孔鉉佑今天在媒體吹風會表示，武漢是中部第一大城市，擁有深厚歷史底蘊，與印度地方邦的交往日益密切，經貿合作不斷擴大。

孔鉉佑指出，莫迪（Narendra Modi）已造訪過北京、廣州、西安、杭州、廈門等城市，「可謂東南西北都到過，但未到訪過中部」。相信武漢之行將成為莫迪總理的全新體驗，進一步增進他對中國的瞭解。

至於採非正式會晤之因，孔鉉佑表示，兩國領導人將在輕鬆、友好的氣氛中，圍繞當今世界百年未有之大變局進行戰略溝通，並就中印關係未來發展的全域性、長期性和戰略性問題深入交換意見，加深兩國相互信任，為中印關係發展把握大方向、樹立新目標。

他說，過去一段時間，中印雙方有關部門圍繞籌備此次會晤密集互動，非正式會晤對中印關係的引領拉動作用已經顯現。雙方一致同意，會晤以後，要以落實領導人非正式會晤重要共識為主線，保持高層交往和機制性交流，妥善處理分歧，加強多邊協調。