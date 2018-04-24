北大生公開信事件 黨媒：建設性意見要及時吸納

2018-04-24 22:56 中央社 台北24日電



北京大學前中文系教授沈陽被舉報性侵，北大學生岳昕要求校方公開訊息，卻遭校方施壓。事件遭揭露後，中共黨媒今晚發表評論說，「學校對建設性意見要及時吸納」。

人民日報海外版官方微博晚間刊出「人民日報評北大學生公開信事件：如何聆聽『年輕的聲音』？」評論文章。

文章說，學校和學生不是對立關係。文章並宣稱，「讓燕園（北京大學校園）更加美好的初衷是一致的，追求公平公開的目標是統一的」。

文章說，學校對建設性意見要及時吸納，對困難要及時幫助，對不了解情況的要及時說明，對模糊認識要及時廓清，對怨氣怨言要及時化解，對錯誤看法要及時引導，不能因為種種原因而躲閃迴避、簡單解決。

這篇文章則要求學生，要避免一些極端的情緒和偏激的作法，力爭在理性、冷靜的軌道上表達訴求、解決問題。

北大外國語學院學生岳昕日前發出一篇致北大同學與老師的公開信，在網上傳播。信中指出，她是4月9日早上向北京大學遞交「信息公開申請表」的8名到場同學之一，但之後她就遭到校方不斷的約談施壓，多次提到「能否順利畢業」、「要直接聯繫家長」等。

岳昕說，原本打算先專注於畢業論文撰寫，但23日凌晨1時，校方突然陪同她的母親來到宿舍，要求她刪除資料，並由家長帶回，目前無法返校。

岳昕的公開信在大陸網路平台傳播。23日晚間，北大校園內「紅旗團委」宣傳佈告欄的玻璃上貼出3張「大字報」聲援岳昕，稱這是「『兩個北大』之間的鬥爭」。

北大外國語學院23日則在官網刊出「情況說明」，宣稱22日深夜因岳昕還未回到寢室，「出於對同學安全的關心」，輔導員與學生的母親聯繫，學生母親隨後趕到宿舍。雖然後來岳昕回宿舍，「因擔心影響其他同學休息」，岳昕的母親決定和女兒一起回家。