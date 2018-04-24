親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美學者：料波頓與台軍事合作 踩北京紅線

2018-04-24 22:55中央社 巴黎24日專電

法國費加洛報專訪研究中國問題的美國學者沈大偉，他指出，美國國家安全顧問波頓與台灣友好，預料波頓會挑戰中國，踩北京設下的紅線，例如台美軍艦互訪或軍事合作。

費加洛報（Le Figaro）駐華盛頓記者法雷提（Sebastien Falletti）專訪喬治華盛頓大學政治與國際關係教授沈大偉（David Shambaugh），撰寫題為「沈大偉：習近平把中國帶回毛澤東的父權系統」的報導。

沈大偉在專訪中指出，對習近平而言，改革解放軍是優先項目，目的是要打勝仗，台灣是願景的一部分，習近平想解決這個歷史問題。

記者問到習近平是否可能付諸行動，沈大偉說，不能忽視這個風險，習近平想逼迫台灣投降，他採取經濟懲罰，尤其是限縮對台投資、限制赴台觀光，也加強外交箝制，且不畏懼使用武力。

剛上任的美國國家安全顧問波頓（John Bolton）與台灣友好，沈大偉預測，波頓會挑戰中國，踩北京設下的紅線，例如台美軍艦互訪或軍事合作，這是要好好關注的議題，可能隨時會爆發。

沈大偉認為，習近平把中國帶回前領導人毛澤東時代的父權系統，過去幾十年的漸進式制度，因為一個人的統治而消除，習近平創設許多直接向他負責的委員會，他的思想被銘刻入憲法，這些都令人不安。

沈大偉說，習近平可能會在個人崇拜上走得更遠，他已是舵手、指導者，但還不是神，像毛澤東那樣。與文化大革命時期不同的是，現在的中國還有制度機構，只是都由習近平操控。

沈大偉認為，習近平是蘇維埃模式塑造出來的，他有願景，知道自己要往何處去，而且要整個機關畢恭畢敬地跟從自己。他用對待軍隊的方式對待黨，他不相信多樣性，而是相信集權才能達到他的目的。

沈大偉表示，習近平對自己、對中國都有信心，他很認真檢視國際情勢，並從中注意到策略性機會；他是民族主義者，中國又是強權，理應在世界受到尊重，他推動的對外政策非常「唯意志論」，例如「新絲路」計畫，另加上加強軍事和提升經濟水平的策略。

沈大偉接著說，美國總統川普（Donald Trump）上任，更強化了習近平的分析，外行人都看得出來美國正處於混亂不安。

在南海議題方面，沈大偉說，中國已建人工島，不會走回頭路，這一局已經完結。他再度強調，反而是「台灣議題的波動性被低估，我很擔心」。

有關北韓議題，沈大偉認為，中國著眼自己的利益，不希望被排除在進程之外，但習近平和北韓領導人金正恩「不會是幸福快樂的一對」。

沈大偉曾預言中國體制會緩慢衰退，他現在仍如此認為，中國體制不會垮，但也沒看起來那麼強大，他特別在意，習近平在對外事務的信心和對內的偏執之間如此矛盾。

沈大偉說，習近平對蘇聯解體的歷史耿耿於懷，他清除毒瘤、打擊貪腐，引發許多不滿，大家雖然聽不到不滿聲浪，但那些聲音確實存在，因此「我預言（中國體制）在10到20年間緩慢衰退」，20年後，習近平可能還在位。

記者詢問，中國政府壓制異議，社會能忍多久？沈大偉回答，中國是一個充滿摩擦、巨大不平等和人口老化等問題的社會，他本能地認為一個社會無法接受無限期生活在極權之下，中國人並不笨，他們會離開這個國家，共產黨的算計是寄託在民族主義上。

沈大偉在2016年出版著作「中國的未來」（China's Future），費加洛報評價他是最受尊敬的美國漢學學者之一。

習近平毛澤東北京
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

中印領導人會晤選武漢 陸外交部：莫迪沒去過

2018-04-24 22:58

海軍69歲生日 遼寧艦東海實兵對抗演練

2018-04-24 13:56

狼性北大！北京大學強行封鎖「狼師性侵案」

2018-04-24 12:01

抓到「代工者」 重慶警方：郭文貴的爆料公文都是偽造的

2018-04-24 18:00

郭文貴爆料公文…「按需要下單 照單生產出貨」

2018-04-24 18:00

對立→互動 泛民與北京關係回暖

2018-04-24 17:42

王志民赴港立會釋善意 讚6泛民 邀議員再聚

2018-04-24 17:38

王志民拒范國威「背棄」畫 收泛民4信

2018-04-24 17:38

王志民：一黨專政是偽命題 沒回應是否禁參選

2018-04-24 17:38

15年拚6艘！大陸國產航母試航 有一項強過遼寧艦

2018-04-24 11:00

央視接連曝光殲-10C、東風26 背後目的為何？

2018-04-24 09:20

南海、西太平洋後 大陸遼寧艦在東海實兵對抗訓練

2018-04-24 08:47

保障台胞權益 福州設14個法官工作室

2018-04-24 02:13

郭文貴爆料 重慶：偽造公文

2018-04-24 00:15

北韓車禍32陸客死亡 習近平指示做好善後工作

2018-04-23 23:27

港中聯辦主任：結束一黨專政是偽命題

2018-04-23 17:24

漳州推「台商台胞服務年」 與廈門較勁搶台人才

2018-04-23 14:54

傳北京重劃南海界線 強化領土主張

2018-04-23 14:24

大陸副總理劉鶴 不再兼任大陸國家發改委副主任

2018-04-23 13:53

陸媒鷹派總編大轉彎 指中國作風高調遭嘲諷

2018-04-23 12:50

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46

江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

專家觀點：讀八年制學院 較有保障

2018-04-14 01:25

陸醫師考試放寬…台生福音

2018-04-14 01:25

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43
看更多

熱門文章

15年拚6艘！大陸國產航母試航 有一項強過遼寧艦

2018-04-24 11:00

酒駕男遇臨檢當警面猛灌酒 反問：你怎證明我酒駕？

2018-04-24 14:27

男誆「試車」直接騎走機車 賣家打開錢袋傻眼了

2018-04-24 14:47

手術做到一半發現沒有腫瘤 家屬向醫院索賠48萬

2018-04-24 11:12

77歲老人3小時被搧57耳光 看護竟辯鬧著玩

2018-04-24 11:32

迪士尼為復仇者爭議道歉 承諾找「中國代言大使」會謹慎

2018-04-24 12:37

央視接連曝光殲-10C、東風26 背後目的為何？

2018-04-24 09:20

盧麗安：大陸高校發展前景大 台灣要看長遠一點

2018-04-24 11:10

陸媒：發展晶片產業 兩彈一星模式行不通

2018-04-24 11:08

南海、西太平洋後 大陸遼寧艦在東海實兵對抗訓練

2018-04-24 08:47

郭文貴爆料 重慶：偽造公文

2018-04-24 00:15

京滬動臥… 逐步實現一日一價

2018-04-24 02:13

全域限購 海南重手打炒房

2018-04-24 01:53

時隔3年 中國銀行再發行140億「寶島債」

2018-04-24 11:59

海軍69歲生日 遼寧艦東海實兵對抗演練

2018-04-24 13:56

大陸興建中的核電機組達20部 居全球之冠

2018-04-24 20:03

習近平點名5市場 大陸將更重視資本風險

2018-04-24 00:31

兩岸大陳鄉情文化節 180台胞返鄉尋根祭祖

2018-04-24 02:13

大基金力挺半導體國家隊

2018-04-24 01:58

廣東清遠KTV縱火嫌疑人被捕 承認放火

2018-04-24 16:37

展翅11cm 成都驚現世界最大蚊？

2018-04-24 18:00

中共政治局暗示可能扭轉經濟政策 大陸股市大漲

2018-04-24 18:10

郭文貴爆料公文…「按需要下單 照單生產出貨」

2018-04-24 18:00

中印領導人會晤選武漢 陸外交部：莫迪沒去過

2018-04-24 22:58

捍衛言論自由 大陸女權之聲提告盼回復帳號

2018-04-24 15:26

抓到「代工者」 重慶警方：郭文貴的爆料公文都是偽造的

2018-04-24 18:00

廣東清遠KTV深夜惡火釀18死 警疑人為縱火

2018-04-24 09:18

阿里公布無人物流車測試影片

2018-04-24 22:17

陸首家新零售+無人書店 上海開業

2018-04-24 02:13

北韓大車禍 中國：感謝金正恩慰問探視

2018-04-24 22:51

青島地鐵11號線 開通試運營

2018-04-24 02:13

保障台胞權益 福州設14個法官工作室

2018-04-24 02:13

陸促擴內需突破核心技術 分析：貿易戰壓力浮現

2018-04-24 13:51

精算大數據 讓老乾媽產值200億

2018-04-24 02:13

漳州台胞服務年 與廈門搶人才

2018-04-24 02:13

全球最差科技股聯想 恐遭恆指踢出局

2018-04-24 20:12

陸股解碼／5G設備通訊 搶眼

2018-04-24 01:58

感人！川版忠犬八公 天天車站等主人回家

2018-04-24 18:00

遼寧艦編隊22日進行東海實兵對抗訓練

2018-04-24 06:21

大陸IPO審批從嚴 今年來過關率僅49.23%

2018-04-24 01:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top