美學者：料波頓與台軍事合作 踩北京紅線

2018-04-24 22:55 中央社 巴黎24日專電



法國費加洛報專訪研究中國問題的美國學者沈大偉，他指出，美國國家安全顧問波頓與台灣友好，預料波頓會挑戰中國，踩北京設下的紅線，例如台美軍艦互訪或軍事合作。

費加洛報（Le Figaro）駐華盛頓記者法雷提（Sebastien Falletti）專訪喬治華盛頓大學政治與國際關係教授沈大偉（David Shambaugh），撰寫題為「沈大偉：習近平把中國帶回毛澤東的父權系統」的報導。

沈大偉在專訪中指出，對習近平而言，改革解放軍是優先項目，目的是要打勝仗，台灣是願景的一部分，習近平想解決這個歷史問題。

記者問到習近平是否可能付諸行動，沈大偉說，不能忽視這個風險，習近平想逼迫台灣投降，他採取經濟懲罰，尤其是限縮對台投資、限制赴台觀光，也加強外交箝制，且不畏懼使用武力。

剛上任的美國國家安全顧問波頓（John Bolton）與台灣友好，沈大偉預測，波頓會挑戰中國，踩北京設下的紅線，例如台美軍艦互訪或軍事合作，這是要好好關注的議題，可能隨時會爆發。

沈大偉認為，習近平把中國帶回前領導人毛澤東時代的父權系統，過去幾十年的漸進式制度，因為一個人的統治而消除，習近平創設許多直接向他負責的委員會，他的思想被銘刻入憲法，這些都令人不安。

沈大偉說，習近平可能會在個人崇拜上走得更遠，他已是舵手、指導者，但還不是神，像毛澤東那樣。與文化大革命時期不同的是，現在的中國還有制度機構，只是都由習近平操控。

沈大偉認為，習近平是蘇維埃模式塑造出來的，他有願景，知道自己要往何處去，而且要整個機關畢恭畢敬地跟從自己。他用對待軍隊的方式對待黨，他不相信多樣性，而是相信集權才能達到他的目的。

沈大偉表示，習近平對自己、對中國都有信心，他很認真檢視國際情勢，並從中注意到策略性機會；他是民族主義者，中國又是強權，理應在世界受到尊重，他推動的對外政策非常「唯意志論」，例如「新絲路」計畫，另加上加強軍事和提升經濟水平的策略。

沈大偉接著說，美國總統川普（Donald Trump）上任，更強化了習近平的分析，外行人都看得出來美國正處於混亂不安。

在南海議題方面，沈大偉說，中國已建人工島，不會走回頭路，這一局已經完結。他再度強調，反而是「台灣議題的波動性被低估，我很擔心」。

有關北韓議題，沈大偉認為，中國著眼自己的利益，不希望被排除在進程之外，但習近平和北韓領導人金正恩「不會是幸福快樂的一對」。

沈大偉曾預言中國體制會緩慢衰退，他現在仍如此認為，中國體制不會垮，但也沒看起來那麼強大，他特別在意，習近平在對外事務的信心和對內的偏執之間如此矛盾。

沈大偉說，習近平對蘇聯解體的歷史耿耿於懷，他清除毒瘤、打擊貪腐，引發許多不滿，大家雖然聽不到不滿聲浪，但那些聲音確實存在，因此「我預言（中國體制）在10到20年間緩慢衰退」，20年後，習近平可能還在位。

記者詢問，中國政府壓制異議，社會能忍多久？沈大偉回答，中國是一個充滿摩擦、巨大不平等和人口老化等問題的社會，他本能地認為一個社會無法接受無限期生活在極權之下，中國人並不笨，他們會離開這個國家，共產黨的算計是寄託在民族主義上。

沈大偉在2016年出版著作「中國的未來」（China's Future），費加洛報評價他是最受尊敬的美國漢學學者之一。