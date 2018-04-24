央視接連曝光殲-10C、東風26 背後目的為何？

2018-04-24 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國空軍航空兵某旅殲-10C戰機進行飛行訓練（4月12日攝）。4月16日，中國空軍新型戰機殲－10Ｃ開始擔負戰鬥值班任務。圖╱取自新華社 分享 facebook 近日共軍在南海海域動作頻頻，南海閲兵、台海演習，以及多次繞台飛行等，此外，還有兩款新型裝備透過央視接連曝光，選擇在這個節點高調「亮劍」，中國軍事專家分析，這些武器背後被賦予了更多解讀。

中國共青團北京市委的機關報「北京青年報」下的微信公眾號「政知見」今天發文分析，4月15日的央視新聞聯播播出了火箭軍在某導彈旅組織新型號導彈武器裝備授裝接裝儀式，標誌著這個導彈旅由組建擴編、試裝試用，轉入全面形成作戰能力的新階段。

對於央視的描述「它核常兼備，可實施快速核反擊，能對陸上重要目標和海上大中型艦船實施常規中遠程精確打擊」，文章指出，雖然沒有明確導彈型號，但對比之前的訊息，不少專家和網友認為，這就是東風-26彈道導彈。

4月16日，新聞聯播再次曝光，空軍新型戰機殲-10C開始擔負戰鬥值班任務，有媒體評價其為「最強三代戰機」。

這篇文章說，實際上，此次並非這兩款武器的首次亮相。東風-26彈道導彈就曾在2015年、2017年的兩次大規模閲兵式中公開亮相。只是在2015年，東風-26還屬於試驗性服役。經過兩年試用，它已經完全具備了戰鬥力，正式加入現役部隊。

有專家稱，該型導彈是中國自主研發的第三代中遠程彈道導彈。這也是共軍第二款具備可以打擊水面大型艦船能力的彈道導彈，相比於它的「前輩」東風-21D，有媒體指出東風-26的精度大大提高。

軍事評論員宋忠平說，東風-26的外號確實叫做「航母殺手」，但完整的表述應該是反大中型水面艦艇的彈道導彈。也就是說除了航母，巡洋艦、兩棲攻擊艦以及一些大型輔助軍用船隻都在其打擊範圍內。另外，其彈頭再入大氣層後將採用近乎垂直的角度攻擊目標，這樣的角度更為刁鑽，敵方更難防禦，對航母等水面艦艇威脅很大。

至於空軍新型戰機殲-10C，宋忠平表示，目前殲-10C可以稱得上是一款三代半戰機。相比殲-10B，殲-10C的外形變化並不大。但宋忠平稱，殲-10C換裝了更先進的有源相控陣雷達，整個航電系統、飛控系統也進行了較大的更新，整體的機動性能相比此前有了一個質的飛躍。

宋忠平分析認為，與台灣地區空軍所裝備的幻影2000、F-16以及自研的IDF戰機這些三代機相比，不斷更新和完善的殲-10C都具有壓倒性優勢。

在這樣一個特殊階段，相繼公佈兩款武器裝備讓外界有著不少的聯想。不過，宋忠平並不認為接連公佈新型武器是為了專門震懾台灣地區或者美國，「應該正常的來看待這個問題」。