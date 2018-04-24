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保障台胞權益 福州設14個法官工作室

2018-04-24 02:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省福州市中級人民法院日前透露，經過試點實踐和推廣，福州市已設立了14個「台胞權益保障法官工作室」，形成覆蓋全市的法官工作室網絡，更好地服務在閩台商台胞。

中新社報導，福州市近年來在台胞權益保障方面先行先試，積極探索創新服務機制。2014年，福州市中級人民法院在福州市台辦設立「台胞權益保障法官工作室」，成為大陸首創；2015年設立福建自貿試驗區福州片區「台胞權益保障法官工作室」，被評為大陸自貿區機制創新首創項目之一。2017年，「台胞權益保障法官工作室」在福建全省推廣。

福州市中級人民法院相關負責人表示，福州市台胞權益保障法官工作室首創推廣以來，福州市共受理台商台胞投訴求助318件，辦結304件，辦結率高達95.6%。

「聯動+整合」成為福州市台胞權益保障法官工作室的突出亮點。相關人士稱，工作室以「貼近台胞、預防糾紛、指導調解、方便訴訟、維護穩定」為原則，搭建了法院與台胞之間溝通的橋樑，暢通了台胞求助服務渠道。

福州市中級人民法院負責人分析，福州市台胞權益保障法官工作室的設立已經初見成效：一是增強了涉台權益保障調處工作成效，凸顯依法維護台胞合法權益；二是提高了涉台權益保障工作的公信力，進一步優化福州市投資和發展軟環境；三是有效化解涉台糾紛，增進兩岸同胞情誼和福祉。

福州市台辦人士表示，下一階段，福州市將持續推動落實台胞台企同等待遇政策措施，組織開展好台商台胞服務年工作，構建「橫向聯動、縱向貫通」的台胞權益保護網絡，推進台胞權益保障法官工作室改革試點上新台階。

福建台商自貿試驗區
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