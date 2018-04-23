親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

漳州推「台商台胞服務年」 與廈門較勁搶台人才

2018-04-23 14:54聯合報 記者許依晨╱即時報導

福建省漳州市台辦今天正式推出「漳州市關於啟動台商台胞服務年活動方案」，從開展轉型升級、完善項目對接、提供就業創業、落實居民同等待遇等五大方面提出了十八項具體舉措和目標任務，在全市範圍內全面啟動「台商台胞服務年」活動。

大陸各地緊鑼密鼓推動31項惠台政策落地，在廈門推60條惠台施行細則，每年最高祭700萬台幣延攬台灣人才，包括喪葬補助費等，漳州也推出「台商台胞服務年」。

中新社報導，根據這份方案，今年漳州將繼續跟蹤推動重點台資項目建設，掌握動態進度、加大服務力度，促進增資項目早到位、在談項目早獲批、已批項目早落戶、在建項目早投產。

方案指出，今年漳州將對口幫扶百家重點特色台企，同時還將開展「台商台胞服務工作示範點」建設，建立台商聯絡員制度，並把困難台胞納入政府精準扶貧體系予以幫扶。

在對台金融服務工作方面，漳州市將積極鼓勵政策性融資擔保機構把台商台企納入服務範疇，推進海峽股權交易中心台資板塊建設，支持優質台資企業在大陸上市。

方案要求，漳州市教育、人社等部門要會同高校梳理台生實習就業補助政策申報流程，多管道發布給在校就讀台生，並組織企事業單位舉辦台生就業專場招聘會，設立一批市級台灣青年就業創業基地和台灣青年實習實訓基地，幫助台灣青年在漳州紮根發展壯大、實現個人價值和社會價值。

對於台灣各行業各領域的專門人才，漳州還將爭取建立一批台灣人才庫，鼓勵台灣技術團隊落戶漳州。

此外，漳州對台商台胞參與國家重點研發計劃項目申報、稅收優惠、住房保障、科研支持等多個方面進行扶持保障，鼓勵台灣人士加入適合的經濟、社會、文化、法律等專業性社團組織和行業協會，把台胞納入各類社會榮譽評選範圍。

台商實習創業
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

陸媒鷹派總編大轉彎 指中國作風高調遭嘲諷

2018-04-23 12:50

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

官媒：中國首艘自製航艦可能進行海試

2018-04-23 12:48

傳北京重劃南海界線 強化領土主張

2018-04-23 14:24

大陸副總理劉鶴 不再兼任大陸國家發改委副主任

2018-04-23 13:53

江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

舟山外海 共軍周二再度軍演

2018-04-21 23:43

習近平：核心技術是國之重器

2018-04-21 20:09

「尼莫來了」 中國超萌潛龍三號 南海完成海試

2018-04-21 16:01

貿易戰晶片戰之後 中美還有一場農業戰即將開打

2018-04-21 15:40

遼寧艦編隊在台灣附近遇日本艦機 殲15起飛

2018-04-21 15:10

陸連發渤海航行警告 首艘航艦料海試

2018-04-21 11:27

習近平談開放 陸學者：拚經濟缺法治民主

2018-04-21 11:27

易綱會見美聯準會主席 對中美經濟金融形勢交換意見

2018-04-21 11:00

大陸央視公布 我F-16監控轟6K繞島巡航過程

2018-04-21 09:10

陸委會研判：大陸會繼續推新政策 對台統戰

2018-04-21 00:51

倡議修憲被抓 陸維權律師余文生遭正式逮捕

2018-04-20 16:52

中國一線城市房價暴漲12倍 兩億工薪族財務恐崩盤

2018-04-16 15:38

專家觀點：讀八年制學院 較有保障

2018-04-14 01:25

陸醫師考試放寬…台生福音

2018-04-14 01:25

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43
看更多

熱門文章

婆婆硬要跟歐洲蜜月 妻飆媽寶丈夫吵離婚

2018-04-23 10:23

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

離譜！江西上饒強推火化、禁售棺木 土葬者挖棺火化

2018-04-22 16:13

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

中興通訊遭美封殺 官方喊免驚

2018-04-23 00:26

陸媒鷹派總編大轉彎 指中國作風高調遭嘲諷

2018-04-23 12:50

遭美制裁現轉機？ 華爾街日報：美同意中興提交補充證據

2018-04-22 17:35

香港理工大學再炒人 半月走14教員

2018-04-22 17:42

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

兩岸微流行／揚中吃河豚 不用再「拚死」

2018-04-23 00:34

易綱：有能力防範系統性風險

2018-04-23 00:26

官媒：中國首艘自製航艦可能進行海試

2018-04-23 12:48

馬雲：核心技術才是「真正牛」

2018-04-23 00:26

中興通訊遭美國封殺 凸顯陸企缺乏法治觀念

2018-04-23 13:51

發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43

美封殺中興恐殃池魚 聯想股價挫至9年低

2018-04-23 13:52

大陸徵高額保證金 多艘美國高粱運輸船臨時改變航向

2018-04-22 22:54

傳北京重劃南海界線 強化領土主張

2018-04-23 14:24

台商陳仲信養龜 開發龜板肽面膜

2018-04-23 01:39

陸潛艇搶攻軍火市場 吸引國際買家

2018-04-23 00:29

中興再發聲明 強調正設法解決美方禁令

2018-04-23 01:50

房價應聲瘋漲後 海南居民每戶限購一間房

2018-04-23 11:12

譚秦東獲釋了…但鴻茅藥酒跨省抓捕風波的疑點還是未解

2018-04-20 18:18

白雲機場2號航站樓 26日啟用

2018-04-23 01:39

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

人口嚴控不停歇 上海花鳥市場連關3座

2018-04-22 19:06

拚數位經濟 福州7措施加快發展

2018-04-23 01:39

陸空3絲路 中部內陸脫困躍起

2018-04-23 01:39

安徽推智慧校園 未來作業線上自動批改

2018-04-22 16:15

這些「牛娃」簡歷太驚人 幼兒就懂微積分

2018-04-23 14:39

罵「惡臭你支」侮華？廈大女學生遭肉搜、微博被註銷

2018-04-23 14:40

大陸副總理劉鶴 不再兼任大陸國家發改委副主任

2018-04-23 13:53

江蘇高郵湖龍蝦節 饕客嘗鮮

2018-04-23 01:39

江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39

紅樓夢特種郵票 首發

2018-04-23 01:39

虎門台青會周年慶 虎青亂報吸睛

2018-04-23 01:39

港大學生會補選 本土派星衍當選

2018-04-22 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top