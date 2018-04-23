浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



近年來，雖然大陸整體和浙江大學畢業生赴海外留學的比例越來越高。但來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城大學經濟學、波士頓大學經濟學、維吉尼亞大學統計學這五所美國知名大學的碩士錄取資格，決定赴寧波做公務員。 來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城大學經濟學、波士頓大學經濟學、維吉尼亞大學統計學這五所美國知名大學的碩士錄取資格，決定赴寧波做公務員。擷取自澎湃新聞網 分享 facebook

澎湃新聞網報導，徐靜原本也是出國大軍中的一員。去年年底，正在就讀大四的徐靜，以托福105分、GRE329分的成績，申請了美國哥倫比亞大學、杜克大學等多所知名大學的統計學、經濟學專業碩士班。但與此同時，去年年底，大陸浙江省省市級機關首次面向北大、清華、浙大、復旦等11所「雙一流」大學，擇優選調186名優秀應屆畢業生。

徐靜沒有太重的心理包袱，懷著服務基層的真心，便參加了這次公務員特別招生考試。出人意料的是，徐靜的捨棄美國名校的機會，進了公務體系。在她看來，寧波市商務委員會的工作很接地氣，貿易和流通的工作內容，能幫助她學以致用。她說：「我現在和社會的聯繫比較少，書生氣重，需要去接觸一些現實的東西」。

高中時，徐靜讀的是理科，直到大學，她才較多地接觸到人文社會科學。「高一對歷史的記憶是背誦，」徐靜坦言。可自從修讀了國立清華大學歷史所教授張元的課程，徐靜對歷史的感覺就變了。「張元老師對我們說，要神入，就是用平常人的感覺去理解歷史人物以及他當時的心情。」

以「神入」的姿態去理解漢武帝和太武帝，歷史活了過來，給當下許多啟示。令徐靜感動的是，張元教授回到台灣後，還用鉛筆為每位學員的薦書作業寫下評語，並從台灣郵寄到大陸，對她有深刻影響。