親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨家／瓊瑤御用導演劉立立過世 「握三下我愛你」故事畫句點

台灣「海底龍宮」發現90新物種 水質清澈恍如40年前

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

近年來，雖然大陸整體和浙江大學畢業生赴海外留學的比例越來越高。但來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城大學經濟學、波士頓大學經濟學、維吉尼亞大學統計學這五所美國知名大學的碩士錄取資格，決定赴寧波做公務員

來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城...
來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城大學經濟學、波士頓大學經濟學、維吉尼亞大學統計學這五所美國知名大學的碩士錄取資格，決定赴寧波做公務員。擷取自澎湃新聞網
分享

澎湃新聞網報導，徐靜原本也是出國大軍中的一員。去年年底，正在就讀大四的徐靜，以托福105分、GRE329分的成績，申請了美國哥倫比亞大學、杜克大學等多所知名大學的統計學、經濟學專業碩士班。但與此同時，去年年底，大陸浙江省省市級機關首次面向北大、清華、浙大、復旦等11所「雙一流」大學，擇優選調186名優秀應屆畢業生。

徐靜沒有太重的心理包袱，懷著服務基層的真心，便參加了這次公務員特別招生考試。出人意料的是，徐靜的捨棄美國名校的機會，進了公務體系。在她看來，寧波市商務委員會的工作很接地氣，貿易和流通的工作內容，能幫助她學以致用。她說：「我現在和社會的聯繫比較少，書生氣重，需要去接觸一些現實的東西」。

高中時，徐靜讀的是理科，直到大學，她才較多地接觸到人文社會科學。「高一對歷史的記憶是背誦，」徐靜坦言。可自從修讀了國立清華大學歷史所教授張元的課程，徐靜對歷史的感覺就變了。「張元老師對我們說，要神入，就是用平常人的感覺去理解歷史人物以及他當時的心情。」

以「神入」的姿態去理解漢武帝和太武帝，歷史活了過來，給當下許多啟示。令徐靜感動的是，張元教授回到台灣後，還用鉛筆為每位學員的薦書作業寫下評語，並從台灣郵寄到大陸，對她有深刻影響。

2017年，浙大共有213名畢業生選擇到全國各地基層擔任公務員，而2016年的人數只有65人，比例明顯提高。為引導更多畢業生紮根基層公務體系，浙大每年都會為到西部、到基層就業的學子舉辦歡送會，以示鼓勵。為有志於去基層工作的學生開展培訓；積極組織走訪調研活動，讓更多學生了解基層工作情況。

徐靜參加浙江大學越劇社年度大戲《梁祝》。擷取自澎湃新聞網
徐靜參加浙江大學越劇社年度大戲《梁祝》。擷取自澎湃新聞網
分享
來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城...
來自浙大經濟學院的畢業生徐靜，放棄美國哥倫比亞大學統計學、杜克大學經濟學、喬治城大學經濟學、波士頓大學經濟學、維吉尼亞大學統計學這五所美國知名大學的碩士錄取資格，決定赴寧波做公務員。擷取自澎湃新聞網
分享

公務員

相關新聞

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

舟山外海 共軍周二再度軍演

2018-04-21 23:43

習近平：核心技術是國之重器

2018-04-21 20:09

「尼莫來了」 中國超萌潛龍三號 南海完成海試

2018-04-21 16:01

貿易戰晶片戰之後 中美還有一場農業戰即將開打

2018-04-21 15:40

遼寧艦編隊在台灣附近遇日本艦機 殲15起飛

2018-04-21 15:10

陸連發渤海航行警告 首艘航艦料海試

2018-04-21 11:27

習近平談開放 陸學者：拚經濟缺法治民主

2018-04-21 11:27

易綱會見美聯準會主席 對中美經濟金融形勢交換意見

2018-04-21 11:00

大陸央視公布 我F-16監控轟6K繞島巡航過程

2018-04-21 09:10

陸委會研判：大陸會繼續推新政策 對台統戰

2018-04-21 00:51

倡議修憲被抓 陸維權律師余文生遭正式逮捕

2018-04-20 16:52

救環境！ 32種洋垃圾 中國明年底起禁進口

2018-04-20 16:28

抵港傳達中央旨意？ 喬曉陽：唯一任務宣傳憲法

2018-04-20 16:03

連戰率團參加國共論壇？ 丁遠超：能幫助兩岸都願貢獻

2018-04-20 14:59

中國向印度提案 恢復雙邊軍事演習

2018-04-20 14:40

兩岸統不統一？ 張善政：兩岸應自然融合

2018-04-20 13:04

中共商務部：對美等進口漿粕繼續實施反傾銷措施

2018-04-20 10:27

中國一線城市房價暴漲12倍 兩億工薪族財務恐崩盤

2018-04-16 15:38

專家觀點：讀八年制學院 較有保障

2018-04-14 01:25

陸醫師考試放寬…台生福音

2018-04-14 01:25

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43
看更多

熱門文章

亂石雜草…南京最荒涼地鐵站 1公里內不見社區

2018-04-22 15:02

離譜！江西上饒強推火化、禁售棺木 土葬者挖棺火化

2018-04-22 16:13

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

中美貿易戰有解？ 美財長要訪北京，陸商務部表歡迎

2018-04-22 14:43

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04

遭美制裁現轉機？ 華爾街日報：美同意中興提交補充證據

2018-04-22 17:35

潛龍三號馳騁海底 傳回首批魚蝦照

2018-04-22 15:00

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

中興通訊遭美封殺 官方喊免驚

2018-04-23 00:26

香港理工大學再炒人 半月走14教員

2018-04-22 17:42

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

地表最強小學生！ 為擠名校家長稱自家兒懂反應爐

2018-04-22 13:28

「北大屠夫」 率領武漢大學生賣豬肉

2018-04-22 13:31

兩岸微流行／揚中吃河豚 不用再「拚死」

2018-04-23 00:34

易綱：有能力防範系統性風險

2018-04-23 00:26

毒玩具再襲中國校園… 「水晶泥」含硼砂恐致命

2018-04-22 13:39

發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46

大陸徵高額保證金 多艘美國高粱運輸船臨時改變航向

2018-04-22 22:54

馬雲：核心技術才是「真正牛」

2018-04-23 00:26

中興再發聲明 強調正設法解決美方禁令

2018-04-23 01:50

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

陸潛艇搶攻軍火市場 吸引國際買家

2018-04-23 00:29

台商陳仲信養龜 開發龜板肽面膜

2018-04-23 01:39

人口嚴控不停歇 上海花鳥市場連關3座

2018-04-22 19:06

白雲機場2號航站樓 26日啟用

2018-04-23 01:39

安徽推智慧校園 未來作業線上自動批改

2018-04-22 16:15

拚數位經濟 福州7措施加快發展

2018-04-23 01:39

陸空3絲路 中部內陸脫困躍起

2018-04-23 01:39

港大學生會補選 本土派星衍當選

2018-04-22 16:01

陸企名人堂／董敏：創業先問是非 再論成敗

2018-04-22 13:28

江蘇高郵湖龍蝦節 饕客嘗鮮

2018-04-23 01:39

江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39

新鮮冬蟲夏草將上市 電商邀嘗鮮預售

2018-04-23 01:39

虎門台青會周年慶 虎青亂報吸睛

2018-04-23 01:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top