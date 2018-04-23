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印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21聯合報 記者汪莉絹／綜合報導

大陸外交部長王毅（右）與印度外長史瓦拉吉昨在北京釣魚台國賓館舉行雙邊會談後握手，...
大陸外交部長王毅（右）與印度外長史瓦拉吉昨在北京釣魚台國賓館舉行雙邊會談後握手，並共同宣布兩國元首本周五在武漢見面。 歐新社
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大陸國家主席習近平印度總理莫迪將於廿七日至廿八日在湖北武漢舉行非正式會晤。印度媒體上周披露，莫迪此次閃電訪問中國大陸，將以打破外交常規方式，用新的方式解決分歧，認真修補因邊境問題受損的中印雙邊關係。

新華社報導，大陸國務委員兼外長王毅與印度外長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）昨在北京共同會見記者時宣布，經中印雙方商定，習近平與莫迪將於廿七日至廿八日在湖北省武漢市舉行非正式會晤。

莫迪原預定今年六月前往山東青島出席上合組織領導人峰會，上周印度媒體突然披露，為修補雙邊關係，莫迪將拋開外交常規，在赴青島出席上合組織峰會之前，先行閃電訪問大陸，與習近平會談，雙方會面的地點可能在武漢或成都。

印度媒體稱，四月廿二日起，印度外長、國防部長將陸續訪問中國大陸。如果莫迪閃電訪問大陸成行，將是前所未有的狀況，這顯示中印兩國都在非常認真地修復因邊境問題受損的雙邊關係。報導認為，中印兩國領導人打破外交常規，用新的方式解決分歧，越過既有的雙邊對話機制，進行更多的以一對一交往，或有助於將雙邊複雜的關係引向雙方相互更可接受的層面。

紐約時報月初報導，現在印度不願為了達賴喇嘛得罪中共，因為接下來幾個月，印度將與大陸舉行多場高層會談，大陸投資對印度發展經濟至關重要，印度越來越不願意跟流亡藏人打交道。之前達賴喇嘛原定前往錫金邦的計畫也被取消。

印度習近平王毅

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