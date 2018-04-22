親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

美國制裁大陸中興科技發酵一周後，美國商務部一位高層官員表示，允許中興通過非正式的程序來提供額外的證據。這是美國商務部首次對中興發出正面訊號。中興22日也表示，將吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。

華爾街日報報導，美國商務部允許中興通過非正式程序提供額外的證據。報導稱，美國商務部一名高級官員透露，週五晚上官方機構已經批准中興通訊想要提供更多信息的請求。這名官員說，根據官方規定，中興通訊並沒有提起行政訴訟的權利，但美國官方已同意隨後通過非正式程序接受這些證據。不過該官員同時表示，不認為暫緩制裁是適當的。

根據美國商務部先前發布的禁令，美國公司不能向中興直接或通過其他國家簡介出口被禁止的商品，例如晶片，並且將立即開始執行。據估計，中興通訊設備中使用的零組件中有25%到30%由美國公司提供，其中包括網絡設備和智慧型手機。

目前外界尚不清楚，若有更多證據，是否會為美國監管機構與中興之間的和解提供機會。

對此，中興董事會昨日也發表公告指出，該公司吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。中興成立了總裁直接領導的合規管理委員會，組建了覆蓋全球的資深出口管制合規專家團隊；構建和優化中興通訊出口管制合規管理架構、制度和流程，引入和實施SAP貿易合規管控工具(GTS)；配合獨立合規監察官開展的各項監管工作；並對出口管制合規工作進行持續投入。

而針對美國商務部工業與安全局（BIS）的禁令，中興也強調，該公司已經且正在採取措施以遵守該禁令。

華爾街

相關新聞

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

舟山外海 共軍周二再度軍演

2018-04-21 23:43

習近平：核心技術是國之重器

2018-04-21 20:09

「尼莫來了」 中國超萌潛龍三號 南海完成海試

2018-04-21 16:01

貿易戰晶片戰之後 中美還有一場農業戰即將開打

2018-04-21 15:40

遼寧艦編隊在台灣附近遇日本艦機 殲15起飛

2018-04-21 15:10

陸連發渤海航行警告 首艘航艦料海試

2018-04-21 11:27

習近平談開放 陸學者：拚經濟缺法治民主

2018-04-21 11:27

易綱會見美聯準會主席 對中美經濟金融形勢交換意見

2018-04-21 11:00

大陸央視公布 我F-16監控轟6K繞島巡航過程

2018-04-21 09:10

陸委會研判：大陸會繼續推新政策 對台統戰

2018-04-21 00:51

倡議修憲被抓 陸維權律師余文生遭正式逮捕

2018-04-20 16:52

救環境！ 32種洋垃圾 中國明年底起禁進口

2018-04-20 16:28

抵港傳達中央旨意？ 喬曉陽：唯一任務宣傳憲法

2018-04-20 16:03

連戰率團參加國共論壇？ 丁遠超：能幫助兩岸都願貢獻

2018-04-20 14:59

中國向印度提案 恢復雙邊軍事演習

2018-04-20 14:40

兩岸統不統一？ 張善政：兩岸應自然融合

2018-04-20 13:04

中共商務部：對美等進口漿粕繼續實施反傾銷措施

2018-04-20 10:27

獨／國民黨逾四十位黨代表 25日登陸拜會劉結一

2018-04-20 07:37

中國一線城市房價暴漲12倍 兩億工薪族財務恐崩盤

2018-04-16 15:38

專家觀點：讀八年制學院 較有保障

2018-04-14 01:25

陸醫師考試放寬…台生福音

2018-04-14 01:25

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43
看更多

熱門文章

遼寧艦非作戰用途 國產航艦最快4年交付

2018-04-22 10:09

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36

亂石雜草…南京最荒涼地鐵站 1公里內不見社區

2018-04-22 15:02

可口可樂偷學星巴克 1城1瓶…讓搜集控跑遍大陸

2018-04-22 10:00

中美貿易戰有解？ 美財長要訪北京，陸商務部表歡迎

2018-04-22 14:43

離譜！江西上饒強推火化、禁售棺木 土葬者挖棺火化

2018-04-22 16:13

電磁或彈射？ 陸專家：先掌握滑跳起降技術

2018-04-22 11:11

談網路 習近平：走出一條中國特色治網之道

2018-04-22 12:20

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

香港理工大學再炒人 半月走14教員

2018-04-22 17:42

彭博資訊專欄／陸股成安全天堂

2018-04-22 00:12

潛龍三號馳騁海底 傳回首批魚蝦照

2018-04-22 15:00

糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56

遭美制裁現轉機？ 華爾街日報：美同意中興提交補充證據

2018-04-22 17:35

地表最強小學生！ 為擠名校家長稱自家兒懂反應爐

2018-04-22 13:28

OPPO陳明永 抓得住年輕人

2018-04-22 00:08

習近平27日武漢會莫迪 定位非正式會晤

2018-04-22 21:16

「北大屠夫」 率領武漢大學生賣豬肉

2018-04-22 13:31

毒玩具再襲中國校園… 「水晶泥」含硼砂恐致命

2018-04-22 13:39

廣西桂林龍舟翻覆 增至17死

2018-04-22 06:29

發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43

海爾梁海山 要征服物聯網

2018-04-22 00:08

安徽推智慧校園 未來作業線上自動批改

2018-04-22 16:15

人口嚴控不停歇 上海花鳥市場連關3座

2018-04-22 19:06

大陸徵高額保證金 多艘美國高粱運輸船臨時改變航向

2018-04-22 22:54

港大學生會補選 本土派星衍當選

2018-04-22 16:01

劉曉波遺孀劉霞攝影及詩作 有望在台北展出

2018-04-22 22:19

陸企名人堂／董敏：創業先問是非 再論成敗

2018-04-22 13:28

江蘇多地級市換血 基層經驗豐富是特點

2018-04-22 18:06

香港中西區海濱碼頭 化身海中心公園

2018-04-22 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top