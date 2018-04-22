美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



美國制裁大陸中興科技發酵一周後，美國商務部一位高層官員表示，允許中興通過非正式的程序來提供額外的證據。這是美國商務部首次對中興發出正面訊號。中興22日也表示，將吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。

華爾街日報報導，美國商務部允許中興通過非正式程序提供額外的證據。報導稱，美國商務部一名高級官員透露，週五晚上官方機構已經批准中興通訊想要提供更多信息的請求。這名官員說，根據官方規定，中興通訊並沒有提起行政訴訟的權利，但美國官方已同意隨後通過非正式程序接受這些證據。不過該官員同時表示，不認為暫緩制裁是適當的。

根據美國商務部先前發布的禁令，美國公司不能向中興直接或通過其他國家簡介出口被禁止的商品，例如晶片，並且將立即開始執行。據估計，中興通訊設備中使用的零組件中有25%到30%由美國公司提供，其中包括網絡設備和智慧型手機。

目前外界尚不清楚，若有更多證據，是否會為美國監管機構與中興之間的和解提供機會。

對此，中興董事會昨日也發表公告指出，該公司吸取過去在出口管制合規方面的教訓，高度重視出口管制合規工作，把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線。中興成立了總裁直接領導的合規管理委員會，組建了覆蓋全球的資深出口管制合規專家團隊；構建和優化中興通訊出口管制合規管理架構、制度和流程，引入和實施SAP貿易合規管控工具(GTS)；配合獨立合規監察官開展的各項監管工作；並對出口管制合規工作進行持續投入。

而針對美國商務部工業與安全局（BIS）的禁令，中興也強調，該公司已經且正在採取措施以遵守該禁令。