大陸徵高額保證金 多艘美國高粱運輸船臨時改變航向

2018-04-22 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



在中國大陸對原產於美國的進口高粱徵收保證金後，目前至少有5艘原正前往大陸的美國高粱運輸船，臨時改變航向並尋找新買家。若根據這批高粱的價值，繳納保證金給大陸後，交易將無利可圖。有貿易商透露，這些貨物的所有者可能是全球四大糧商美國嘉吉（Cargill）公司和ADM公司。

澎湃新聞網報導，根據美國農業部（USDA）聯邦穀物檢驗署的出口檢驗數據顯示，20艘共裝有逾120萬噸美國高粱的船隻正在海上航行，價值超過2.16億美元（約新台幣65億元）。而自大陸商務部決定自4月18日起對原產於美國的進口高粱按178.6%徵收保證金後，根據路透數據顯示，至少有5艘改變了航向。

交易商表示，這筆巨額保證金足以中斷美國向大陸出口高粱，也讓美國高粱需要尋找新的買家。大陸行業人士的消息指出，上述貨船的部分高粱可能會被運往到東南亞，比如越南和菲律賓，為當地的大陸飼料生產商提供原料。

不過，對於美國高粱商來說，難以找到像大陸這麼大的買家。大陸目前是美國高粱的最大買家。根據美國糧食出口行業組織美國穀物協會（US Grains Council）的數據顯示，美國出口高粱的四分之三以上賣給了大陸。美國去年向大陸出口了約480萬公噸的高粱，價值約10億美元（約新台幣300億元）。

有貿易商表示，如果高粱價格遠低於玉米，南韓可能會考慮進口美國高粱。但目前高粱中單寧含量，可能會使南韓飼料加工行業很難進行調整配方。而越南等國家都是比較小的高粱進口國。美國農業部的數據顯示，越南從未進口過美國高粱，菲律賓去年度進口量僅為1.9萬噸。

東方艾格農業高級分析師馬文峰解讀，雖然大陸是高粱進口大國，但其替代品比較多，比如玉米。大陸玉米近年來庫存大增，可以用來替代高粱。

大陸也正在加大對澳洲等國家高粱的進口。貿易商的消息說，大陸已預定了4萬噸澳洲的高粱。受大陸需求加大等因素影響推動，澳洲高粱價格已經出現上漲。