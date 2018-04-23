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江蘇區市黨政主官 半年12位履新

2018-04-23 01:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省多個地級市的黨政主官近日履新，涉及徐州、南通、鹽城、揚州、泰州和宿遷六市。其中，四座城市（徐州、鹽城、泰州、宿遷）為新市委書記上任，泰州則出現1996年建市以來首任女性市委書記韓立明，也是目前江蘇13個設區市中唯一的女書記。

此外，江蘇13個設區市的26位黨政主官中，「70」後數量達到三位。除了鹽城市代市長曹路寶，還有出生於1970年的常州市長丁純、出生於1971年的淮安市長蔡麗新。

澎湃新聞報導，這次涉及六個城市的黨政主官職務調整，加上年初履新的多位書記、市長，江蘇這一波人事換血堪稱近年來最集中的一次。江蘇13個設區市累計26位現任黨政主官中，近半年內履新的多達12位。這12位新赴任的設區市的黨政主官中，有11位都曾有過在區縣主政的經歷，其中不乏在三地及以上交叉任職的官員，基層工作經驗豐富。

比如，徐州市委書記周鐵根，曾擔任南通市下轄的如皋市長、如東縣委書記，此後又主政蘇南強縣江陰市。和周鐵根搭班的徐州市代市長莊兆林則是在鎮江成長起來的官員。他曾任鎮江市潤州區委書記。2011年，莊兆林調任鹽城市委常委，並主持城南新區工作。去年5月，莊兆林出任泰州市委副書記，如今赴徐州履新。

泰州新任市委書記韓立明早年在常州長期任職，並曾擔任溧陽市委書記。2011年調南通工作後，她又先後擔任市委常委、組織部長、常務副市長、市長等職。

55歲的南通市長候選人徐惠民，同樣擁有豐富的縣區工作經歷。曾先後任蘇州吳江市委副書記、金閶區委書記。後，赴宿遷掛職，任宿遷市委常委、常務副市長，五年後回到蘇州出任副市長。2015年1月，徐惠民出任昆山市委書記，之後晉升為蘇州市委常委，又兼任蘇州工業園區黨工委書記。

今年2月履新連雲港市委書記的項雪龍，早年曾在江陰市長期任職，後援疆三年，回江蘇後，赴南京任溧水縣委書記，其後又任南京市委常委、統戰部長、秘書長等職。2015年被調往連雲港市擔任市長。

黨工

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