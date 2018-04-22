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共軍再推新片「戰神繞島新航跡」稱俯瞰祖國河山

2018-04-22 11:36聯合報 記者許依晨╱即時報導

近日共軍宣傳攻勢一波波，中國空軍昨天再發布普通話、閩南語、粵語以及英語等多語種宣傳片「戰神繞島新航跡」，內容為轟-6K等戰機近日連續3天「繞島巡航」畫面。

新華社報導，轟-6K是中國自主研發的中遠程新型轟炸機。中國空軍近年來警巡東海、戰巡南海、繞島巡航，都能看到轟-6K。

4月18日以來，空軍出動轟-6K、蘇-30、殲-11和偵察機、預警機等多型多架戰機,開展了海上方向實戰化軍事訓練。轟-6K等戰機實施了「繞島巡航」訓練課題，檢驗了實戰能力。

「戰神繞島新航跡」有普通話、閩南語、粵語以及英語等多語種，以小提琴曲「我和我的祖國」為背景音樂，新華社報導稱抒情和激情相結合，將優美動人的旋律與樸實真摯的家國情懷有機結合起來，表達了中國空軍飛行員對祖國的熱愛、對維護國家主權和領土完整的自信、對新時代使命責任的擔當。

「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民解放軍的神聖使命」，執行繞島巡航任務的空軍飛行員楊勇表示，「我們繞祖國寶島飛行，由蔚藍走向深藍，俯瞰祖國的大好河山，有豪情有底氣，更有一種責任和擔當。只有祖國強大了，我們才能飛得更遠；只有軍隊強大了，才能夠更好地守衛祖國。」

中國空軍新聞發言人申進科表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。

共軍再推新片「戰神繞島新航跡」。圖／取自新華網
共軍再推新片「戰神繞島新航跡」。圖／取自新華網
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