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習近平：核心技術是國之重器

2018-04-21 20:09中央社 台北21日電

4月20日至21日，全國網絡安全和信息化工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家...
4月20日至21日，全國網絡安全和信息化工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央網絡安全和信息化委員會主任習近平出席會議併發表重要講話。 新華社
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中興通訊遭美國制裁後，中共總書記習近平在一場會議指示，「核心技術是國之重器」，要下定決心、保持恒心、找準重心，加速推動資訊領域核心技術突破。

新華社報導，「全國網絡安全和信息化工作會議」20日至21日在北京召開，兼任中央網絡安全和信息化委員會主任習近平出席會議並發表講話。

習近平表示，要抓產業體系建設，在技術、產業、政策上共同發力。要遵循技術發展規律，做好體系化技術布局，優中選優、重點突破。

他說，要加強集中統一領導，完善金融、財稅、國際貿易、人才、知識產權保護等制度環境，優化市場環境，更好釋放各類創新主體創新活力。

習近平要求培育公平的市場環境，強化知識產權保護，「反對壟斷和不正當競爭」。要打通基礎研究和技術創新銜接的綠色通道，力爭以基礎研究帶動應用技術群體突破。

他還強調，沒有網路安全就沒有國家安全，要提高網路綜合治理能力，要加強網上正面宣傳，要壓實網路企業的主體責任，決不能讓網路成為傳播有害資訊、造謠生事的平台。

習近平並要求依法嚴厲打擊網路駭客、電信網路詐騙、侵犯公民個人隱私等違法犯罪行為，切斷網路犯罪利益鏈條，持續形成高壓態勢，維護人民群眾合法權益。

中興通訊遭美國制裁後，營運岌岌可危，暴露中國大陸在晶片等先進技術仍受制於人。

大陸央視新聞18日報導，18大以來，習近平在多個場合都曾強調過科技創新的重要性，他還多次提到要掌握核心技術，並指出「核心技術受制於人是最大的隱患」；「核心技術靠化緣是要不來的，只有自力更生。」

習近平北京

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