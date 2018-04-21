親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

中共軍演針對台獨？學者：針對美日順便施壓台灣

2018-04-21 11:37聯合報 記者胡宥心╱即時報導

中國的航空母艦遼寧號。新華社
中國的航空母艦遼寧號。新華社
分享
中共解放軍大規模軍演，海空遠海長訓，總統蔡英文談話會繼續維持區域穩定，維持現狀政策不變；對此，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳說，中共長途海空演訓不斷突破第一島鏈，是針對美、日而來，順帶施壓台灣：海軍退役中將蘭寧利則說，中共海軍遼寧號航逼近，我國負責海洋監偵卻不自知，應該汗顏。

張五岳表示，近日台美關係強化，5月台美國防工業會議在高雄、6月AIT（美國在台協會）掛牌，北京也透過這樣軍事作為，展現政治目的，對中國內部有交代，對國際社會有所宣示，也繼續對台灣施壓。因為如果只針對台灣，兩岸軍力一比，北京不須這樣作為，中共向國際展現共軍有海空長程作戰能力，也意圖把兩岸變成是中國內部事務。

張五岳分析，目前中國大陸做法很明確，台灣政府、民間區隔對待，對民眾送利多，6月海峽論壇一定會大幅度釋放利多，對台獨像是行政院長賴清德言論，透過軍事作為展現政治目的。

張五岳說，現在我國政府作為很清楚，從蔡總統在史瓦濟蘭的談話，談既定政策、國家國號，讓兩岸關係不要繼續惡化，彼此增加善意都是好的方向。

除了空中演習，日本防衛省20日深夜宣布，中共海軍遼寧號航空母艦、4艘驅逐艦、2艘巡防艦，在台灣東方海域活動。海軍退役中將蘭寧利表示，這一段海域該我國負責海洋監偵卻不自知，國防部能不汗顏，更批若國安單位只會用文青式文章糊弄人，早被日本美國看破手腳。

除了軍艦在台灣東方海域活動，日方還指出，遼寧號20日上午，曾經進行艦載戰機起降訓練。蘭寧利說，這是日本海上自衛隊的監視報告，是他們的「秋月」號驅逐艦，以及由那霸起飛的P-3反潛巡邏機，在與那國島南方350公里的海域發現的，這個海域就是我國蘭嶼的東南方140公里，中共的航母特遣支隊是穿過鵝鑾鼻南方70公里的巴士海峽。

「這一段海域該我們負責的海洋監偵卻不自知，我國國防部能不汗顏？」蘭寧利說，到底我國的艦隊與P-3C海洋巡邏機到哪裡去了？這種只守著眼皮下的海洋監偵，總有一天敵人兵臨城下而不自知。

中共海軍北京

相關新聞

大陸央視公布 我F-16監控轟6K繞島巡航過程

2018-04-21 09:10

陸委會研判：大陸會繼續推新政策 對台統戰

2018-04-21 00:51

倡議修憲被抓 陸維權律師余文生遭正式逮捕

2018-04-20 16:52

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

陸連發渤海航行警告 首艘航艦料海試

2018-04-21 11:27

習近平談開放 陸學者：拚經濟缺法治民主

2018-04-21 11:27

易綱會見美聯準會主席 對中美經濟金融形勢交換意見

2018-04-21 11:00

救環境！ 32種洋垃圾 中國明年底起禁進口

2018-04-20 16:28

抵港傳達中央旨意？ 喬曉陽：唯一任務宣傳憲法

2018-04-20 16:03

連戰率團參加國共論壇？ 丁遠超：能幫助兩岸都願貢獻

2018-04-20 14:59

中國向印度提案 恢復雙邊軍事演習

2018-04-20 14:40

兩岸統不統一？ 張善政：兩岸應自然融合

2018-04-20 13:04

中共商務部：對美等進口漿粕繼續實施反傾銷措施

2018-04-20 10:27

獨／國民黨逾四十位黨代表 25日登陸拜會劉結一

2018-04-20 07:37

參加「台港論壇」 江啟臣：台港應簽FTA

2018-04-20 00:35

全球最大政府宣傳機器 揭牌亮相

2018-04-20 00:35

共軍發布閩南語版「戰神」宣傳片 展現繞島巡航意志

2018-04-19 18:47

馬曉光：不要低估大陸保護領土完整的決心和能力

2018-04-19 18:35

高粱難敵晶片 川普讓習近平吃到苦頭

2018-04-19 16:07

中共鷹媒：軍演對台極大震動 蔡英文兩岸政策「內虛」

2018-04-19 09:12

陸國開行行長：願與美共同參與「一帶一路」建設

2018-04-19 08:44

國安委仍像謎 栗戰書任副主席？

2018-04-19 00:11

台商端午聯誼 首度改為小型座談

2018-04-18 23:56

兩岸少數民族研討會 本周末辦在銘傳大學

2018-04-18 23:46

海基會報稅季節業務量大增七成

2018-04-18 21:42

劉結一會見南投、花蓮縣長 強調大陸將落實惠台措施

2018-04-18 18:51

台商端午聯誼首度改分區座談 海基會：反應不錯

2018-04-18 17:52

習近平青年時期舊照曝光 與父親習仲勛同巡海南

2018-04-18 17:18

閱兵後南海訓練…航母編隊實兵對抗 殲15輪番起降

2018-04-18 17:18

金正恩「熊抱」習特使 懸掛巨幅習近平畫像

2018-04-18 17:04

談陸惠台31條 傅崐萁：給台人更多成功機會

2018-04-18 16:50

日媒：習近平6月訪北韓 「川金會」後會金正恩

2018-04-18 16:49

曲解修憲原意？英媒：習自稱「反對終身統治」

2018-04-18 16:48

高官相繼訪日 日媒：王岐山下指導棋 分化日美同盟

2018-04-18 15:30

CNN：習近平近期將訪北韓

2018-04-18 15:11

劉結一會見林明溱 「續推縣市交流各領域合作」

2018-04-18 14:49

香港中文大學校長：校園內可談港獨 但不鼓吹

2018-04-18 13:42

自決=港獨？眾志註冊被拒 黃之鋒提覆核

2018-04-18 13:39

喬曉陽赴港 港特首：無關港獨、23條立法

2018-04-18 13:37
看更多

熱門文章

中興通訊董事長：美國制裁使公司進入休克狀態

2018-04-20 15:34

美封殺中興通訊傷多大 台廠這樣看

2018-04-20 21:58

父母一個不經意的動作 讓女嬰長皰疹體無完膚

2018-04-20 15:52

小晶片擊滅大國幻象 「厲害了，我的國」突遭停播

2018-04-20 20:16

中興通訊董座發內部信 公布美國兩年制裁中興全過程

2018-04-20 15:36

中興通訊董座：制裁使公司休克 但有決心渡過難關

2018-04-20 16:39

美商務部：對中興的禁售令無協商空間 拒評華為

2018-04-20 13:44

《厲害了，我的國》突被全網停播 網友說是為了它

2018-04-20 16:26

中興殷鑑不遠 阿里全資收購陸廠自主研發晶片

2018-04-20 13:46

連戰率團參加國共論壇？ 丁遠超：能幫助兩岸都願貢獻

2018-04-20 14:59

胡錫進用蘋果手機發文挺中興 網友嘲兩面人

2018-04-20 21:22

大陸央視公布 我F-16監控轟6K繞島巡航過程

2018-04-21 09:10

北京副都心貧民區改造 挖出古墓338座

2018-04-20 13:12

張獻忠寶藏考古挖掘結束 蜀王金寶現身

2018-04-20 13:08

兩岸統不統一？ 張善政：兩岸應自然融合

2018-04-20 13:04

這是真的！有人想劫持馬雲 動手前被抓了

2018-04-20 16:08

中興遭封殺 在美耕耘成果恐化為泡影

2018-04-21 08:14

遭美封殺 富比世：中興通訊幾周內恐破產

2018-04-20 18:19

美點名間諜活動／華為、聯想若遭封殺 對台廠影響大

2018-04-20 14:01

美商務部：對中興的禁售令無協商空間 拒評華為

2018-04-20 14:24

美考慮限制中企投資 陸外交部：暴露霸權心態

2018-04-20 21:06

美商務部粉碎中興和解可能 稱禁令無轉圜餘地

2018-04-20 17:32

美祭7年禁令封殺 中興通訊痛批不公

2018-04-20 16:47

中興通訊：美方制裁不公平 危及生存

2018-04-20 12:22

明末戰場遺址 蜀王金寶出土

2018-04-21 00:03

美國會報告：3陸企疑涉間諜活動 點名華為、中興通訊、聯想

2018-04-21 01:07

阿里入主中天微 打造「中國芯」

2018-04-21 00:04

布局「中國芯」…阿里研發AI芯片 性價比是同類40倍

2018-04-20 17:56

救環境！ 32種洋垃圾 中國明年底起禁進口

2018-04-20 16:28

貿易戰再出招！中國制裁美橡膠原料 收反傾銷保證金

2018-04-20 17:56

華為中興聯想 美質疑涉間諜

2018-04-21 00:31

成都52歲送貨員 為什麼「綁著」九旬老母一同送貨？

2018-04-20 16:19

倡議修憲被抓 陸維權律師余文生遭正式逮捕

2018-04-20 16:52

陸委會研判：大陸會繼續推新政策 對台統戰

2018-04-21 00:51

華為、中興通訊、聯想 美點名涉「經濟間諜」

2018-04-20 13:52

中興通訊：封殺令衝擊營運

2018-04-21 00:32

中興效應 肖亞慶：提升自主創新擺脫受制於人的局面

2018-04-21 10:46

FII遲拿不到IPO批文 財經媒體：募資過大

2018-04-21 00:04

中國向印度提案 恢復雙邊軍事演習

2018-04-20 14:40

陸未成年網路色情猖獗 露臉10分鐘120元人民幣

2018-04-20 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top