中興通訊董座發內部信 公布美國兩年制裁中興全過程

2018-04-20 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中興通訊20日上午對外發布一份關於美國啟動拒絕令的聲明稿，與此同時，中興通訊董事長殷一民還給員工發布了一份內部信，同樣對美國啟動拒絕令前後進行詳細說明，表示中興將合規作為公司戰略基石之一，恪守「出口管制合規乃是重中之重」的原則。

澎派新聞報導，殷一民在內部信中提到，中興遵守美國出口管制法律，並認真履行2017年3月與美國政府多部門簽訂的相關協議義務，按期繳納超過8億美元的罰款。

公司支持美方指派的獨立監察官進行包括訪談、文檔提交、系統測試在內的各項監管工作，累計輸出檔超過13.2萬頁。在合規建設推進過程中，中興通訊吸取過去的教訓，及時糾正，絕不再犯過去部分管理幹部曾經犯過的錯誤。

殷一民的內部信還回顧了整個事件的全過程：從2016年11月30日，公司向美國政府相關部門提交了一份信函，再到2018年2月底3月初，公司首席出口管制合規官和公司外聘的第二家律師事務所陸續收集到資訊，顯示公司對某些員工的獎金扣減計畫並未及時執行，以及此後公司採取的一系列應對措施。

殷一民在內部信中表示，在獨立調查未完成之前，美國商務部（BIS）認為公司在2016年11月30日函件以及2017年7月20日函件中存在虛假陳述，進而做出啟動拒絕令的處罰。