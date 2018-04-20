中興通訊董事長：美國制裁使公司進入休克狀態

2018-04-20 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



20日上午在官網發表不能接受美國商務部制裁聲明後，中興通訊董事長殷一民下午3點在深圳總部發表談話指出，美國的制裁會使公司立即進入休克狀態，對公司全體員工、遍佈全球的運營商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，中興通訊堅決反對。

殷一民表示，反對把貿易政治化，中興通訊未來將加大研發投入，他\並認為求人不如求己，反對某些國家單邊主義破壞全球產業鏈。