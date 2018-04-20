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【專題】60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

中興通訊董事長：美國制裁使公司進入休克狀態

2018-04-20 15:34聯合報 記者林宸誼╱即時報導

20日上午在官網發表不能接受美國商務部制裁聲明後，中興通訊董事長殷一民下午3點在深圳總部發表談話指出，美國的制裁會使公司立即進入休克狀態，對公司全體員工、遍佈全球的運營商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，中興通訊堅決反對。

殷一民表示，反對把貿易政治化，中興通訊未來將加大研發投入，他\並認為求人不如求己，反對某些國家單邊主義破壞全球產業鏈。

而殷一民也提到，中興通訊2017年合規方面投入超5000萬美元，整場發布會只花了10分鐘就結束。

中興通訊董事長殷一民指出，美國的制裁會使公司立即進入休克狀態。取自egsea
中興通訊董事長殷一民指出，美國的制裁會使公司立即進入休克狀態。取自egsea
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