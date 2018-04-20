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日公布共機繞島巡航照 陸媒嘲笑是「御用攝影師」

2018-04-20 08:55聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國大陸解放軍19日再度發布共機繞島巡航消息，同一天，日本防衛省也公布多張飛越宮古海峽的照片，被大陸媒體「觀察者網」嘲笑，是解放軍空軍的「御用攝影師」。

觀察者網報導，中共空軍近日派出多架轟炸機、偵察機成體系「繞島巡航」，而大家熟悉的中國空軍「御用攝影師」日本航空自衛隊，果然「不負眾望」，為我們帶來了我軍部分繞台戰機照片，分別是轟-6、運-8、圖154。

日本防衛省統合幕僚監部19日發布，中國空軍6架戰機當天飛越了沖繩本島和宮古島之間的公海上空，日本航空自衛隊派出戰機緊急升空予以應對。

圖出自日本防衛省統合幕僚監部。
圖出自日本防衛省統合幕僚監部。
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