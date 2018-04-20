日公布共機繞島巡航照 陸媒嘲笑是「御用攝影師」

2018-04-20 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國大陸解放軍19日再度發布共機繞島巡航消息，同一天，日本防衛省也公布多張飛越宮古海峽的照片，被大陸媒體「觀察者網」嘲笑，是解放軍空軍的「御用攝影師」。

觀察者網報導，中共空軍近日派出多架轟炸機、偵察機成體系「繞島巡航」，而大家熟悉的中國空軍「御用攝影師」日本航空自衛隊，果然「不負眾望」，為我們帶來了我軍部分繞台戰機照片，分別是轟-6、運-8、圖154。