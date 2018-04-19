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陸國防部證實 轟-6K、蘇-30等戰機「繞島巡航」

2018-04-19 17:38聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共空軍官方微博「空軍發布」今天發布消息，中共空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動轟-6K、蘇-30、殲-11和偵察機、預警機等多型多架戰機連續「繞島巡航」，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。中共此舉顯然是在福建軍演之際再度對台灣軍事施壓。

中共解放軍昨天（18日）舉行台海軍演，陸軍航空兵部隊在東南沿海舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」，全面檢驗陸航部隊海上全天候作戰能力。與此同時，中共解放軍空軍部隊也出動戰機進行遠海長航飛行訓練，進行了繞台灣的飛行訓練。

據大陸觀察者網報導，據日本防衛省統合幕僚監部18日指出，中共空軍兩架轟-6K轟炸機當天從宮古水道上空穿越進入西太平洋上空，並在隨後折向西南方向進行長航飛行訓練。日本航空自衛隊依照慣例緊急起飛實施跟蹤並拍攝了照片。

根據日方拍攝的照片顯示，此次進行長航訓練的轟-6K轟炸機在翼下掛載2枚AKD-20空對地導彈。

中共官方今證實這個消息，並於中共空軍官方微博「空軍發布」指出，在新時代練兵備戰中，空軍依照相關國際法和國際實踐，飛越宮古海峽、巴士海峽、對馬海峽，持續組織海上方向實戰實訓。空軍還要按照既定計劃，繼續組織多型戰機「繞島巡航」。

從消息來看「繞島巡航」演習為期兩天。空軍航空兵某團轟-6K飛行員楊勇說，「這兩天，我們接連繞島巡航，戰鬥機不斷刷新戰鬥航跡，飛行員不斷刷新戰鬥經歷。每一次繞島巡航，都強一份使命擔當、多一分血性膽氣。聽從祖國和人民的召喚，空軍飛行員勇往直前。」

中共空軍新聞發言人表示，按照「空天一體、攻防兼備」戰略目標，空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
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近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
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近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
近日多型多架戰機連續「繞島巡航」。（微博「空軍發布」）
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轟-6K（百度百科照片）
轟-6K（百度百科照片）
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