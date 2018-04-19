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共軍軍演 陸委會：陸渲染規模製造對立

2018-04-19 19:21中央社 台北19日電

陸委會副主委邱垂正。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
陸委會副主委邱垂正。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
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共軍昨天在台海軍演，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，陸方擴大渲染台海軍事演習消息，透過媒體動搖人心，製造兩岸對立。中華民國是主權國家，不容詆毀與脅迫。

中共解放軍18日在福建沿海實施火砲射擊，更派遣軍機繞台。不具名黨政人士昨天表示，中共近來試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」軍事演習，干擾台灣輿論。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對相關提問表示，不評論不具名人士的說法，但相關內容確實有所感。

邱垂正指出，陸方除進行例行福建沿海小範圍軍演，並刻意加碼派遣軍機在台周邊訓練，同時操作輿論渲染其特定政治目的。對於周邊軍事威嚇，政府堅定捍衛台海和平，相關動態政府均全程監偵掌握並妥慎應處，請國人放心。

他表示，中共當局刻意操作對台施壓與騷擾，企圖挑起兩岸及區域緊張，台灣人民與政府不會接受，捍衛國家主權尊嚴的決心，也絕不會屈服於任何武力威脅或利誘。

邱垂正強調，兩岸互動的經驗顯示，這種莫名徒增事端的做法根本不得人心，也會適得其反、破壞台海和平與台灣人民對兩岸關係的期待，也是對所謂「心靈契合」的最大諷刺。

他並正告中共當局，唯有放棄武力恐嚇、正視兩岸分治現實、透過務實溝通對話，雙方分歧的解決才有可能。

邱垂正中共福建

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