陸國開行行長：願與美共同參與「一帶一路」建設

2018-04-19 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸國家開發銀行行長鄭之杰18日在美國華府指出，願意與美國政府、企業等加強合作，共同參與「一帶一路」的建設；經濟學家劉勇則說，中美之間未來將是競爭性的合作，貿易摩擦還會不斷產生，雙方最好坐下來談。 中國大陸國家開發銀行行長鄭之杰18日在美國華府智庫就「一帶一路」倡議發表演說。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

華府智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）舉行關於中國大陸經濟發展與「一帶一路」倡議的研討會，國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞（ Changyong Rhee）、中國大陸國家開發銀行行長鄭之杰、國家開發銀行首席經濟學家劉勇等人出席致詞或參與討論。

鄭之杰發表主題演說時表示，當今世界正經歷新一輪大發展、大變革、大調整，全球化發展面臨不穩定、不確定因素，開放或封閉是擺在世界各國面前一個新的重大選擇。

鄭之杰說，雖然民粹主義風潮抬頭，單邊主義和貿易保護主義有所加強，但經濟全球化的時代大勢不可逆轉。

鄭之杰指出，中美都是世界上最重要影響的國家，合作空間廣闊，在基礎設施、能源資源、環境保護、經貿金融、智庫交流等方面有著深厚的合作基礎；願意繼續與美國智庫、政府、企業，金融機構加強合作，共同參與「一帶一路」的建設。

關於美中貿易關係近期趨於緊張，可能展開貿易戰，劉勇表示，中美之間的貿易問題是個長期問題；美國去年發布的國家安全報告明確指出，由過去的全面防恐，轉為大國之間的競爭，他的觀點是「中美之間未來將是競爭性的合作，貿易的摩擦還會不斷產生」。

劉勇接著說，「但是我個人認為，貿易的摩擦大家有個規矩，在WTO（世貿組織）的規則下來解決問題。」

劉勇指出，中美之間坐下來談會更好，坐下來心平氣和地談，對大家都好。